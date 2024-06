¿Qué pasó con los “Me gusta” de X? Por esta razón la red social los ocultó

Las redes sociales evolucionan constantemente y X, antes conocida como Twitter, no es la excepción. Desde que Elon Musk adquirió la plataforma, se han implementado varios cambios, siendo el más notable el renombramiento de Twitter a X. Sin embargo, la mañana del 12 de junio, Musk anunció una nueva y significativa modificación.

Elon Musk confirmó que, a partir de la referida fecha, se ocultarán los “Me gusta” en la red social. Esto implica que los usuarios no podrán ver si alguno de sus contactos ha dado “corazón” a una publicación. La medida ha generado gran interés y preguntas sobre las razones detrás de este cambio.

El CEO de X, Elon Musk, explicó que la decisión fue tomada para proteger la privacidad de los usuarios, permitiéndoles interactuar con contenido sin temor a juicios o represalias. “¡Es importante permitir que a las personas les gusten las publicaciones sin ser atacadas por hacerlo!”, compartió Musk en su cuenta de X.

Además, la cuenta de Ingeniería de X añadió que esta medida ayudará a mejorar los algoritmos personalizados, haciendo que los usuarios vean más contenido que realmente disfrutan. “A partir de hoy, los ‘Me gusta’ son privados para todos. Darle ‘Me gusta’ a más publicaciones mejorará tu línea de tiempo ‘Para ti’.”, afirmó @XEng.

Important to allow people to like posts without getting attacked for doing so! https://t.co/3O1bG7wIGe

— Elon Musk (@elonmusk) June 11, 2024