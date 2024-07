Filtran fotos de la boda secreta de Chiquis Rivera

La noche del sábado 6 de julio, los fans quedaron sorprendidos al ver que Chiquis Rivera celebró su boda con Emilio Sánchez, luego de mantener en secreto toda la organización.

En rede sociales comenzaron a circular imágenes de la ceremonia, donde vemos a la cantante lucir un ajustado vestido blanco y un largo velo, mientras el fotógrafo aparece con un traje negro y corbatín del mismo tono.

Tal parece que la pareja había intentando mantener los detalles de su enlace nupcial en privado; sin embargo, la cuenta identificada como @chamonic3 compartió una de las imágenes.

Asimismo, la usuaria de Instagram compartió un video de la fiesta que organizaron para celebrar su unión de forma oficial, la cual se celebró en Las Vegas, en un reconocido antro.

Esta vez la hija de Jenni Rivera apareció con un vestido totalmente diferente, puesto que era mucho más cómodo para la ocasión.

Los ahora esposos se comprometieron en el cumpleaños de él hace unos meses y finalmente llegó el día de la boda que tenían muy en secreto.

Noticia de la cantante

Chiquis Rivera dejó sorprendidos a sus seguidores a revelar que había sufrido un aborto espontáneo, motivo por el cual tuvo que cancelar algunas presentaciones que tenía programadas.

La noticia, que fue dada a conocer a principios de junio, conmocionó a muchos, pues ella no había compartido públicamente que estaba embarazada.

Janney Marín Rivera reveló que tenía 7 semanas de gestación, lo que le sucedió aún la tiene profundamente conmocionada y afectada.

“No he podido asimilar lo que está pasando”, confesó la intérprete, con lágrimas en los ojos.

“Gracias por su comprensión y apoyo en estos momentos difíciles”, expresó destacando la importancia de la empatía y el respaldo de sus seguidores.

“Durante el sound check tenía dolores, como cólicos. Tenía siete semanas de embarazo y me preocupé porque estaba sangrando un poquito, pero hablé con mi doctor, me dijo que no me preocupara, que la llevara suave, que no brincara en el escenario.

No aguantaba el dolor, no podía ni caminar y me llevaron a la sala de emergencias y desafortunadamente tuve un aborto espontáneo”, expresó visiblemente afectada.