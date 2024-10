Zamora reivindica la defensa de la “verdad” pese a la persecución a la prensa en Guatemala

El periodista guatemalteco José Rubén Zamora Marroquín, excarcelado hace 11 días, advierte que se debe “seguir defendiendo la verdad” en el país pese a la existencia de una “estructura parajudicial que persigue” a los informadores, durante una entrevista con EFE en la que reconoce que aún no se acostumbra a la libertad tras más de 800 días tras las rejas.

“Aún no me acostumbro a estar fuera de la cárcel. Ayer no dormí pensando en que en cualquier momento me iban a venir a traer de nuevo”, contó el periodista a EFE en su residencia, en el oeste de la Ciudad de Guatemala.

El comunicador, de 68 años, volvió a su hogar el pasado 19 de octubre, después de 813 días en una prisión a la que fue enviado el 29 de julio de 2022, cuando el Ministerio Público (Fiscalía) le acusó de un supuesto lavado de dinero que no ha sido demostrado en los tribunales.

Entrevistado en su vivienda, rodeado de cuadros de connotados pintores guatemaltecos, Zamora Marroquín empieza a recuperar su vida en la residencia donde habita en soledad en Ciudad de Guatemala, ya que sus hijos y esposa tuvieron que exiliarse mientras estaba en prisión.

“Los periodistas hoy en Guatemala son muy vulnerables. Debemos tener unidad y cohesión para seguir investigando al poder”, aseguró el fundador del ya desaparecido diario El Periódico, donde documentó miles de investigaciones de corrupción estatal desde 1996 hasta 2023.

Zamora Marroquín, quien fue enviado a prisión tan solo cinco días después de haber lanzado fuertes críticas contra el entonces presidente, Alejandro Giammattei (2020-2024), opina que “la prensa local, las agencias de noticias, Naciones Unidas, la Unión Europea y muchos otros fueron claves” para que su caso “no quedara en el olvido, porque sino seguiría preso” en el cuartel militar donde fue encarcelado.

Lo que quedó de toda una vida de trabajo

“Guatemala es un terreno muy hostil para hacer periodismo. Nos han fragmentado y han creado una estructura parajudicial que nos persigue”, subraya.

“Es una cacería con un sistema perfecto para arruinar vidas de inocentes”, reflexiona Zamora Marroquín luego de su experiencia en prisión.

Para Zamora Marroquín el cierre de su medio en 2023 no fue un golpe solo personal, porque también dejaron a 200 personas sin trabajo y al menos 8 integrantes de El Periódico salieron al exilio cuando la Fiscalía comenzó a perseguirlos por informar sobre las audiencias del caso contra el fundador del medio.

En el garaje de su residencia, el periodista resguarda montañas de cajas de archivos de El Periódico. “Son los restos de toda una vida de trabajo, es lo único que queda”, recalca.

Además, el periodista asegura que no puede pensar en volver a ejercer su profesión porque debe seguir defendiéndose ante los tribunales de justicia y estima que al menos hasta 2026 tendrá que continuar mostrando su inocencia.

Las secuelas que la prisión dejó en Zamora

“Tengo que ir con mi médico esta semana porque tengo un problema en los pulmones por el aire frío y la humedad de mi celda”, explicó Zamora Marroquín a EFE sobre las secuelas tras dejar la cárcel.

El periodista dice que debe recuperar más de 50 libras de peso y asegura que su piel está muy deteriorada por los ácaros, gusanos y sanguijuelas que lo incomodaban en la prisión.

Además, el periodista no puede olvidar que en la primera semana encarcelado un grupo de personas con pasamontañas rodeó su celda y fingieron que iban a entrar a ejecutarlo: “Hicieron de todo para quebrarme y todavía tengo cada recuerdo muy fresco”, detalla.

Luego de su liberación, la Fiscalía pretende su regreso a la cárcel ante un supuesto peligro de fuga. El periodista, sin embargo, advierte que pase lo que pase no dejará su país natal.

“Tengo arraigo en Guatemala. No pienso huir. Pueden estar tranquilos. Aquí estaré en mi casa esperando y recuperando fuerzas para defenderme”, enfatiza.

En 2021, Zamora Marroquín recibió de manos del Rey de España, Felipe IV, el premio al medio destacado de Iberoamérica por el papel de El Periódico, en la denuncia de la corrupción en el país centroamericano. Además, en mayo pasado recibió el Premio Gabo a la excelencia por su trayectoria.

* Con información de la agencia de noticias EFE.