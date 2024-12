VIDEO. Avioneta aterriza de emergencia y se impacta contra automóviles

La tarde del miércoles 11 de diciembre de 2024, un incidente aéreo sorprendió a los residentes de la ciudad de Victoria, en el estado de Texas, Estados Unidos, cuando una avioneta Piper PA-31 sufrió un aterrizaje de emergencia y se estrelló contra varios vehículos. Aunque no se han reportado heridos, el suceso provocó una movilización inmediata de cuerpos de seguridad.

Según la prensa local, el accidente ocurrió cerca de la Victoria East High School, específicamente en la carretera secundaria Zac Lentz Pkwy. La aeronave, que había estado en el aire durante aproximadamente cinco horas, intentó un aterrizaje de emergencia pero impactó con varios automóviles que circulaban por la zona.

Imágenes capturadas por usuarios en redes sociales muestran el momento exacto del impacto, y una de las más impactantes es la imagen de las carrocerías de los vehículos esparcidas en la intersección de Mockingbird Lane y Carriage Pointe.

El Departamento de Policía de Victoria informó a través de sus redes sociales que, a las 15:25 horas, el tráfico en el área fue cerrado y los oficiales de tránsito comenzaron a desviar a los conductores. A pesar del caos, las actividades escolares no fueron suspendidas, aunque las autoridades recomendaron a los padres acudir a la escuela para recoger a sus hijos debido al acordonamiento de la zona.

La Administración Federal de Aviación (FAA) informó que el avión, un Piper PA-31 bimotor, despegó del Aeropuerto Regional de Victoria a las 9:52 a.m. El accidente se debió a un aparente mal cálculo en el aterrizaje, aunque las autoridades continúan investigando las causas. La aeronave estuvo volando alrededor de la ciudad durante varias horas antes de intentar aterrizar desde una altitud de aproximadamente 16,000 pies.

🚨🇺🇸 BREAKING: SMALL PLANE CRASHES INTO CARS IN TEXAS

Well, this isn’t how you expect to end a flight.

A twin-engine Piper Navajo crashed into three cars at Zac Lentz Parkway and Mockingbird Lane in Victoria, Texas, approximately 125 miles southwest of Houston, around 3 PM… pic.twitter.com/y1mItWGR26

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) December 11, 2024