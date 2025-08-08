Municipal al borde de la eliminación de Copa Centroamericana

La tercera edición de la Copa Centroamericana 2025 de la Concacaf tiene varios escenarios para los tres representantes del futbol guatemalteco culminadas las dos primeras fechas (restan dos jornadas para finalizar la fase de grupos). Antigua lidera el grupo A con 4 puntos, Xelajú es sublíder del sector con 6 puntos, los mismos que el líder Olimpia, y Municipal es tercero del grupo B con únicamente 2 unidades y sin poder ganar un partido.
Anoche, el cuadro que dirige el nicaragüense Mario Acevedo recibió en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol a Sporting San Miguelito de Panamá, y tras ir perdiendo 0-1, logró igualar las acciones con un tanto de Rodrigo Saravia, quien terminó siendo el jugador del partido.
El empate no era el mejor resultado que podía obtener el cuadro "Escarlata", ya que jugaba en casa y venía de igualar 1-1 ante Diriangén de Nicaragua. Estos dos empates en el arranque de la fase de grupos, la cual ya va por el 50% pone en una situación difícil al cuadro guatemalteco.
Lo que se le viene a Municipal
Municipal enfrentó a los dos rivales de menor trascendencia en el grupo, y no les pudo ganar. Ahora, deberá afrontar a dos candidatos fuertes para la instancia de cuartos de final: Real España de Honduras y Herediano de Costa Rica.
Tras dos fechas en el grupo y el debut de Sporting San Miguelito, el grupo B lo lidera el sorprendente Diriangén con 4 unidades y la segunda casilla es para Herediano con 3 puntos. El tercer lugar le corresponde al Municipal de Guatemala con 2 puntos.
Es de recordar que a los cuartos de final avanzarán aquellos clubes posicionados en el primero y segundo peldaño. Municipal está a un punto de ingresar al subliderato de grupo y a dos del líder.
La siguiente presentación del "Rojo" es el miércoles 13 de agosto a las 20:00 horas en el estadio El Trébol ante Real España. Matemáticamente Municipal cuenta con todas las herramientas para ser cuartofinalista, pero no deberá seguir perdiendo puntos para no poner en riesgo su boleto.
El gran problema del "Escarlata" será no sumar este miércoles ante Real España ya que ese resultado lo dejaría casi fuera de la competencia.
Si Municipal vence a Real España llegará a 5 puntos, una cantidad que podría ser no suficiente para clasificar a cuartos de final, por lo que estaría obligado a sumar unidades en el cierre de grupo ante Herediano allá en Costa Rica.
El panorama es complicado para el cuadro de Mario Acevedo que futbolísticamente no se encuentra dentro del terreno de juego, y que en sus dos primeras presentaciones han sido paupérrimas.
Prácticamente Municipal está obligado a ganar sus dos últimas duelos si desea llegar a siguiente fase.
Pero el otro gran problema con el cual se topa el conjunto chapín es que para el cierre de grupos ante Herediano, a jugarse el jueves 28 de agosto, Municipal ya no contará con los seleccionados nacionales, quienes a esa altura estarán concentrados para el arranque de la fase final de la eliminatoria mundialista donde se medirán el 4 de septiembre a El Salvador en casa y el 8 de ese mes visitar a Panamá.