Horacio González da el primer triunfo al Marquense

Walter Horacio "Lacho" González, quien salió anoche al estadio Marquesa de la Ensenada como técnico interino de Deportivo Marquense, tras la oportunidad laboral que tiene el estratega costarricense Hernán Medford con Herediano de Costa Rica, analizó el momento de los "Leones Amarillos", quienes lograron un triunfo valioso por 1-0 ante Cobán Imperial gracias al gol del uruguayo Diego Casas.
"Urgía la victoria, sabíamos que sería un rival complicado, Cobán Imperial venía de perder en casa, hoy el torneo está así, muy parejo. Algunos lo verán disparejo, pero yo lo veo muy parejo", dijo González en su primera intervención pospartido.
Al ser consultado por el triunfo, el cual se dio cuando restaban 15 minutos para el final del compromiso, Horacio González, dijo: "Sufrido, pero es cuando más de goza. Al final, era lo importante, sumar de a tres y gracias a Dios lo logramos hacer en casa".
El autor del gol del triunfo fue el uruguayo Diego Casas, jugador que había fallado un penalti en el primer tiempo. El sudamericano agradeció a Horacio González la confianza que le tuvo al no sacarlo al término de la primera parte y terminó siendo el héroe del partido.
En ese sentido, el técnico interino de Marquense, recordó: "Al final uno se pone en lugar de él (Diego Casas), y se lo dije de una vez, no te voy a sacar, vas a terminar el partido y serás el héroe de la noche. Al final uno manda ese mensaje para darle esa confianza, y afortunadamente salió".
Continuó: "Se quita el maleficio del gol y pueden venir cosas importantes para él. Me agrada y me quedo muy satisfecho por la entrega y sacrificio de cada uno de los que estuvieron dentro del terreno de juego".
Sobre la dirección técnica
A Horacio González se le consultó sobre la salida de Hernán Medford y cuál será su papel final en Deportivo Marquense, a lo que contestó: "No vine con la intención de desplazar a nadie, pero se da, porque al profe le sale una mejor oportunidad. Sabemos del recorrido del profe. He platicado con junta directiva, y bueno, sabemos que nosotros vivimos de resultados y a través de ellos mientras estén estaremos al frente, y siempre con la disposición, entrega y compromiso de hacer el trabajo de la mejor manera".
Añadió: "Al final yo agradecido, primero con Dios porque lo pone a uno en situaciones donde uno siempre ha soñado estar. Luego, agradecido con Hernán Medford, un gran profesional. Me trató a la altura, siempre con mucho respeto, y muy participativo. Antes del partido tuvimos una reunión en su casa, muy agradecido porque él me invitó a este proyecto primero como director deportivo y luego como asistente técnico".
