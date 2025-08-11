 Tabla de goleadores del Apertura 2025, fecha 4
John Oliveira salta al liderato de goleo del Apertura 2025

El jugador de Deportivo Achuapa igualó los tantos de Darwin Lom, y se prevé una lucha intensa por el liderato de goleo.

John Oliveira llegó a tres goles en el Apertura 2025 y lidera a los goleadores
John Oliveira llegó a tres goles en el Apertura 2025 y lidera a los goleadores / FOTO: Deportivo Achuapa

Se disputó la cuarta fecha del Torneo Apertura 2025 de la Liga Guate Banrural, en la cual destacó el gol de John Kleber Oliveira, jugador brasileño del Deportivo Achuapa, quien acumuló tres tantos para igualar los goles de Darwin Lom de Comunicaciones, pero por haberlos marcado en menor cantidad de tiempo, pasa a liderar la tabla de los goleadores.

Además, los dobletes de Eliser Quiñones en Mixco y Alejandro Galindo en Aurora, así como los tantos de Erick Lemus de Comunicaciones y Oscar Castellanos en Antigua dieron un plus a la tabla ya que existe un grupo nutrido con dos goles que quedan cerca de los goleadores Oliveira y Lom.   

Achuapa recibió al Aurora y buscaba un triunfo para mantener el invicto del certamen, pero un doblete de Alejandro Galindo los sorprendió. Los locales solo pudieron descontar por medio de John Oliveira, jugador brasileño que llegó a tres tantos e igualó los de Darwin Lom.

Por su parte, Lom, jugó el clásico nacional en el estadio El Trébol con Comunicaciones, club que logró empatar el clásico 334 con gol de Erick Lemus. Pero la mala noticia para quien lideraba la tabla de goleadores fue una lesión, que hizo abandonara el terreno de juego al minuto 66.

John Oliveira y Darwin Lom cierran la cuarta fecha con 3 goles cada uno, pero el jugador de Achuapa los hizo en 109 minutos y el futbolista de Comunicaciones en 234 por lo que el primer lugar de la tabla de goleadores es para Oliveira.

Municipal y Comunicaciones empatan en el Clásico 334

Rojos y cremas empataron 1-1 en el Clásico 334: Cristian Hernández adelantó a los locales al 62’ y Erick Lemus puso empate al 80’.

Tabla de goleadores

NO. JUGADOR  CLUB GOLES
1 John Olivera (BRA) Achuapa 3
2 Darwin Lom (GUA) Comunicaciones 3
3 Eliser Quiñones (COL) Mixco  2
4 Eddie Hernández (HON) Municipal  2
5 Miguel Galindo (GUA) Aurora  2

Detrás de John Oliveira y Darwin Lom hay siete futbolistas con dos goles. Los dobletes de Alejandro Galindo en el partido entre Achuapa y Aurora y Eliser Quiñones en el duelo de Mixco y Xelajú les permite ingresar a ese rubro.

Además, los jugadores Oscar Castellanos (Antigua) y Erick Lemus (Comunicaciones) anotaron un gol en la jornada y llegaron a dos tantos en el certamen.

Y tres jugadores que tenían dos goles se fueron en blanco esta fecha: Eddie Hernández (Municipal), Ángel López (Malacateco) y Nicolás Martínez (Mixco).

Erick Lemus: “Fue un partido sufrido, como son los clásicos”

El jugador de Comunicaciones anotó en la parte final del clásico nacional y evitó la derrota de su club.

