 Aficionados de la Selección se quejan de la venta de boletos
Aficionados de Selección Nacional se quejan de la venta de boletos

En el tercer día de venta de boletos para el Guatemala-El Salvador, la afición nacional sigue mostrando su inconformidad al no hacerse de entradas.

Aficionados se quejan de venta de boletos para el Guatemala-El Salvador
FOTO: Alex Meoño

Mediante las redes sociales, los aficionados a Selección Nacional de Guatemala se han quejado de la forma en que la Federación de Futbol de Guatemala (FFG) lleva a acabo la venta de boletos, de forma digital por medio de la página fanaticks.live.

Este día, la denuncia constante fue que al estar en fila virtual y cerca de adquirir el boleto, la página les daba un error y al intentar de nuevo, la fila virtual los enviaba hasta la posición 10 mil cuando muchos ya estaban en posiciones como la 2, 9, y así sucesivamente.   

Y al volver a intentar adquirir la localidad de preferencia, les indicaban que ya se habían agotado los boletos. Situación que molestó a los aficionados que desde tempranas horas había ingresado al sistema para adquirir un boleto para el partido del próximo jueves 4 de septiembre entre Guatemala y El Salvador.

De momento no hay algún pronunciamiento por parte de las autoridades respecto a esa situación y la demanda que existe por adquirir boletos para el duelo eliminatorio.

Entradas de preferencia para Guatemala vs. El Salvador se agotan en minutos

Las entradas para la localidad preferencia del Guatemala vs. El Salvador se agotaron en solo 15 minutos. Solo quedan boletos de general, que saldrán a la venta este 13 de agosto.

¿Qué dice la Fedefut?

La venta de boletos para el duelo de la primera fecha (fase final) de la eliminatoria mundialista hacia la Copa del Mundo de la FIFA 2026 comenzó el domingo 10 de agosto de una forma escalonada. El domingo 10, se venderían las plateas: el lunes 11, las tribunas; este martes 12 de agosto, las preferencias; y para este miércoles 13, los boletos de general.     

Ayer, integrantes de la Federación presentaron el plan logístico y de seguridad para ese duelo importante que podría marcar el inicio del gran sueño del guatemalteco: Ver clasificar a Guatemala a un Mundial.

Durante la presentación, se hizo referencia al tema de la boletería. En ese sentido, se explicó que ayer solamente había 2 mil 500 tribunas, y una fila virtual de casi 10 mil personas, por lo que al menos 8 mil personas se habrían quedado con el deseo de adquirir una entrada.

Y dicha situación podría haber pasado este martes, ya que estaban disponibles unas 3 mil 300 tribunas.

Para este miércoles, se tiene previsto concluir con la etapa de venta de boletos cuando se de luz verde para al menos 5 mil entradas para la general del estadio Cementos Progreso.

Otro detalle para informar relacionada ala Fedefut, fue que al finalizar la venta de boletos de este día borró toda publicación relacionada a la venta de boletos de tribunas de este día.

