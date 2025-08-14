Pedro Altán, mejor jugador del Municipal-Real España

El jugador guatemalteco Pedro Altán fue declarado por la Concacaf el Mejor Jugador del Partido durante el duelo que sostuvieron los equipos Municipal de Guatemala y el Real España de Honduras por la tercera semana de actividades de la Copa Centroamericana 2025 de la Concacaf, y en donde el equipo de Mario Acevedo logró una remontada de 2-1 con goles de José Morales y José Carlos Martínez.
Al finalizar el duelo, Pedro Altán, quien asistió al "Flaco" Martínez para que se lograse el gol del triunfo habló para los micrófonos de Concacaf y señaló: "Contento porque se cierra bien en casa, pero antes que nada agradecido con Dios, con mi familia, con Andrea y con Tony que han sido parte importante para mí. La verdad este mes ha sido muy duro para mi persona, la lesión me ha tenido fuera. Gracias a Dios se vuelve y de que manera".
Y es que Pedro Altán se perdió cuatro partidos de Liga Nacional y dos de la Copa Centroamericana 2025 debido a la lesión producida en el último partido en Copa Oro 2025 de la Concacaf cuando se medió a Estados Unidos en semifinales.
Al ser consultado sobre la clave para lograr la victoria ante Real España de Honduras, Pedro Altán contestó: "Creo que nunca dejamos de luchar e intentar, pues esa es la clave. También el grupo que ha estado muy bien, estoy contento por eso".
Buscarán la clasificación en Costa Rica
Tras el triunfo, Municipal de Guatemala accedió al liderato del grupo B con 5 puntos, superando a Diriangén de Nicaragua y a Sporting San Miguelito de Panamá, clubes que suman 4 puntos.
Ante ese panorama y con un juego pendiente, Municipal deberá descansar la próxima semana y regresar al cierre de la fase regular cuando visite a Herediano de Costa Rica del técnico Hernán Medford a buscar el boleto a cuartos de final. En ese sentido, Pedro Altán expresó: "Ahora a buscar la clasificación en Costa Rica. Sabemos que es un duro rival, pero nosotros tenemos argumentos y tenemos jugadores para hacerlo".
Por último, el jugador de Municipal, Pedro Altán señaló: "Siempre es importante el apoyo de la afición, sabemos que este es el club más grande de Guatemala y eso lo demostramos".
