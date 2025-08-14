 Pedro Altán, mejor jugador del Municipal-Real España
El jugador de Municipal expresó lo difícil de este último mes debido a su lesión, pero que gracias a Dios "se vuelve y de que manera".

Pedro Altán fue declarado mejor Jugador del Partido
Pedro Altán fue declarado mejor Jugador del Partido / FOTO: Alex Meoño

El jugador guatemalteco Pedro Altán fue declarado por la Concacaf el Mejor Jugador del Partido durante el duelo que sostuvieron los equipos Municipal de Guatemala y el Real España de Honduras por la tercera semana de actividades de la Copa Centroamericana 2025 de la Concacaf, y en donde el equipo de Mario Acevedo logró una remontada de 2-1 con goles de José Morales y José Carlos Martínez.

Al finalizar el duelo, Pedro Altán, quien asistió al "Flaco" Martínez para que se lograse el gol del triunfo habló para los micrófonos de Concacaf y señaló: "Contento porque se cierra bien en casa, pero antes que nada agradecido con Dios, con mi familia, con Andrea y con Tony que han sido parte importante para mí. La verdad este mes ha sido muy duro para mi persona, la lesión me ha tenido fuera. Gracias a Dios se vuelve y de que manera".

Y es que Pedro Altán se perdió cuatro partidos de Liga Nacional y dos de la Copa Centroamericana 2025 debido a la lesión producida en el último partido en Copa Oro 2025 de la Concacaf cuando se medió a Estados Unidos en semifinales.  

Al ser consultado sobre la clave para lograr la victoria ante Real España de Honduras, Pedro Altán contestó: "Creo que nunca dejamos de luchar e intentar, pues esa es la clave. También el grupo que ha estado muy bien, estoy contento por eso".  

Municipal remonta ante Real España y se mantiene con vida en la Copa Centroamericana

Municipal remontó y ganó 2-1 a Real España, lideran el Grupo B con 5 puntos. Su descanso en la siguiente jornada y el duelo final ante Herediano marcarán su camino en la Copa Centroamericana.

Buscarán la clasificación en Costa Rica

Tras el triunfo, Municipal de Guatemala accedió al liderato del grupo B con 5 puntos, superando a Diriangén de Nicaragua y a Sporting San Miguelito de Panamá, clubes que suman 4 puntos.

Ante ese panorama y con un juego pendiente, Municipal deberá descansar la próxima semana y regresar al cierre de la fase regular cuando visite a Herediano de Costa Rica del técnico Hernán Medford a buscar el boleto a cuartos de final. En ese sentido, Pedro Altán expresó: "Ahora a buscar la clasificación en Costa Rica. Sabemos que es un duro rival, pero nosotros tenemos argumentos y tenemos jugadores para hacerlo".  

Por último, el jugador de Municipal, Pedro Altán señaló: "Siempre es importante el apoyo de la afición, sabemos que este es el club más grande de Guatemala y eso lo demostramos".

