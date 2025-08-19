 Guatemala sigue en el top 10 del medallero de Asunción 2025
Deportes

Guatemala sigue en el top 10 del medallero de Asunción 2025

Este fue el décimo primer día de actividades en los segundos Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, que culminarán el sábado 23 de agosto.

Compartir:
Guatemala suma cinco oros en Juegos Panamericanos Asunción 2025
Guatemala suma cinco oros en Juegos Panamericanos Asunción 2025 / FOTO: COG

Los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 continúan en desarrollo allá en Paraguay, y pese a que hoy no hubo metales para el país, la delegación de Guatemala sigue teniendo una participación muy buena, siendo el país centroamericano mejor posicionado dentro del medallero general de la competición.

Respecto a las medallas, Guatemala ganó su último metal el lunes 18 de agosto cuando el izabalense Faberson Bonilla obtuvo el bronce en los 200 metros contra meta individual masculino del patinaje. Su tiempo fue de 18.060 segundos. El oro quedó en manos del colombiano Santiago Vásquez (17.724 segundos) y la plata fue para el estadounidense Jacob Melton (17.869 segundos).

Con la medalla de Bonilla, Guatemala alcanzó el metal 10 de toda la delegación, donde prevalecen los oros, un total de 5; además de 3 platas y 2 bronces.

Faberson Bonilla conquista el bronce en los Juegos Panamericanos Junior

El oriundo de Izabal ganó bronce en los 200 metros contra meta en patinaje y se prepara para buscar otra medalla este martes en la prueba de 500 metros.

Medallero de países centroamericanos 

Respecto a los países centroamericanos, Guatemala lidera al istmo con 10 metales para una posición 9. Detrás viene Panamá con 3 metales (un oro, una plata y un broce) para ocupar la casilla 17 del medallero general.

El tercer país centroamericano en aparecer es El Salvador con una plata y un bronce para dos metales y el lugar 25 de la competencia.

En cuarto lugar de la medallería a nivel centroamericano es Nicaragua con dos bronces (28 general) y Costa Rica con un bronce (30 en general).

Países como Belice y Honduras no ha tenido la oportunidad de ganar medallas en esta segunda edición de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

Los juegos finalizarán este sábado 23 de agosto, y Guatemala busca no salir del top 10 de la medallería general.

No. País  Oro Plata Bronce Total
1 Guatemala  5 3 2 10
2 Panamá 1 1 1 3
3 El Salvador  0 1 1 2
4 Nicaragua  0 0 2 2
5 Costa Rica 0 0 1 1

Medallero de Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

  • Oros de Guatemala: Roberto Bonilla en 200 metros pecho y 200 metros combinado de natación, Darlyn Sandoval y Tabita Baitán en dobles de squash, Emily Padilla en skeet de tiro con armas de caza, y, Christian García en recurvo de tiro con arco.  
  • Platas de Guatemala: Cristian Porras en florete de esgrima, Ian Allen y Christian García en equipo recurvo en tiro con arco y Cristina Castellanos en bote-ILCA 6 de vela.  
  • Bronces de Guatemala: Nicolle Way en kyorugui -49k kilogramos del taekwondo y Faberson Bonilla en 200 metros contra meta individual de patinaje.
Foto embed
Medallero de Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 - Asunción 2025

En Portada

Gobernación explica situación en cárceles y reitera acciones de fortalecimiento del sistema penitenciariot
Nacionales

Gobernación explica situación en cárceles y reitera acciones de fortalecimiento del sistema penitenciario

05:59 PM, Ago 19
Organizaciones señalan que Zamora sigue injustamente encarceladot
Nacionales

Organizaciones señalan que Zamora sigue "injustamente encarcelado"

04:40 PM, Ago 19
Víctor Hugo Peña: Creo que Sergio Chumil está para terminar la Vuelta a Españat
Deportes

Víctor Hugo Peña: "Creo que Sergio Chumil está para terminar la Vuelta a España"

05:08 PM, Ago 19
Maduro despliega 4.5 millones de milicianos tras anuncio de recompensa de EE. UU.t
Internacionales

Maduro despliega 4.5 millones de milicianos tras anuncio de recompensa de EE. UU.

09:28 AM, Ago 19

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolLiga NacionalEstados UnidosFutbol GuatemaltecoEE.UU.SeguridadNoticias de GuatemalaDonald Trumpredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Harry Potter ,Instagram
Tecnología

¿Te gustaría tener el modo Harry Potter en WA? Así puede activarlo

Instagram ,Instagram
Tecnología

Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

Relojes ,Relojes
Tendencias

El reloj perfecto para combinar con tu outfit

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos