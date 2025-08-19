Guatemala sigue en el top 10 del medallero de Asunción 2025

Los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 continúan en desarrollo allá en Paraguay, y pese a que hoy no hubo metales para el país, la delegación de Guatemala sigue teniendo una participación muy buena, siendo el país centroamericano mejor posicionado dentro del medallero general de la competición.
Respecto a las medallas, Guatemala ganó su último metal el lunes 18 de agosto cuando el izabalense Faberson Bonilla obtuvo el bronce en los 200 metros contra meta individual masculino del patinaje. Su tiempo fue de 18.060 segundos. El oro quedó en manos del colombiano Santiago Vásquez (17.724 segundos) y la plata fue para el estadounidense Jacob Melton (17.869 segundos).
Con la medalla de Bonilla, Guatemala alcanzó el metal 10 de toda la delegación, donde prevalecen los oros, un total de 5; además de 3 platas y 2 bronces.
Medallero de países centroamericanos
Respecto a los países centroamericanos, Guatemala lidera al istmo con 10 metales para una posición 9. Detrás viene Panamá con 3 metales (un oro, una plata y un broce) para ocupar la casilla 17 del medallero general.
El tercer país centroamericano en aparecer es El Salvador con una plata y un bronce para dos metales y el lugar 25 de la competencia.
En cuarto lugar de la medallería a nivel centroamericano es Nicaragua con dos bronces (28 general) y Costa Rica con un bronce (30 en general).
Países como Belice y Honduras no ha tenido la oportunidad de ganar medallas en esta segunda edición de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.
Los juegos finalizarán este sábado 23 de agosto, y Guatemala busca no salir del top 10 de la medallería general.
|No.
|País
|Oro
|Plata
|Bronce
|Total
|1
|Guatemala
|5
|3
|2
|10
|2
|Panamá
|1
|1
|1
|3
|3
|El Salvador
|0
|1
|1
|2
|4
|Nicaragua
|0
|0
|2
|2
|5
|Costa Rica
|0
|0
|1
|1
Medallero de Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025
- Oros de Guatemala: Roberto Bonilla en 200 metros pecho y 200 metros combinado de natación, Darlyn Sandoval y Tabita Baitán en dobles de squash, Emily Padilla en skeet de tiro con armas de caza, y, Christian García en recurvo de tiro con arco.
- Platas de Guatemala: Cristian Porras en florete de esgrima, Ian Allen y Christian García en equipo recurvo en tiro con arco y Cristina Castellanos en bote-ILCA 6 de vela.
- Bronces de Guatemala: Nicolle Way en kyorugui -49k kilogramos del taekwondo y Faberson Bonilla en 200 metros contra meta individual de patinaje.