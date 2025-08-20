Real España apelará sanción a su técnico por discriminación

El martes por la noche, Concacaf anunció la imposición de una sanción de 10 partidos al entrenador del Real España, Jeaustin Campos, debido a gestos considerados discriminatorios dirigidos a la afición de Municipal tras la victoria de su equipo por 2-1 el pasado miércoles en El Trébol. Esta decisión ha generado controversia, ya que el club hondureño ha expresado su desacuerdo con la medida y planea tomar acciones legales al respecto. La sanción, según el organismo, se alinea con su política de tolerancia cero contra comportamientos discriminatorios y racistas en el fútbol, afectando la participación de Campos en la Copa Centroamericana Concacaf 2025 y futuras ediciones.
En un comunicado oficial emitido el 19 de agosto de 2025 desde San Pedro Sula, el Real Club Deportivo España informó que recibió la resolución del Comité Disciplinario de Concacaf respecto a su director técnico. El club lamentó profundamente lo que considera una confusión sobre los gestos realizados por Campos durante el partido en Guatemala. Según el texto, el equipo iniciará un procedimiento de apelación para presentar los elementos que estime pertinentes, con el objetivo de esclarecer la situación y demostrar que no hubo intención discriminatoria.
Real España indica que "hubo una confusión"
El escrito subraya que el Real España rechaza categóricamente cualquier forma de discriminación y reafirma su compromiso con los valores de respeto, inclusión y deportividad que promueven el fútbol. El club aclaró que los gestos observados por Campos, según la transmisión y los análisis, no fueron dirigidos a discriminar a ninguna etnia ni población, solicitando al Comité Disciplinario de Concacaf que revise la interpretación de los hechos.
Real España se mantiene a la orden del comité para resolver cualquier malentendido, confiando en que la revisión de las pruebas aportadas permita una reconsideración de la pena impuesta. Mientras tanto, el club y su cuerpo técnico se preparan para los próximos desafíos, con la esperanza de que esta situación se resuelva de "manera justa".