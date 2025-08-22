 Convocatoria de Tena para juegos ante El Salvador y Panamá
Deportes

Tena da a conocer convocatoria para partidos ante El Salvador y Panamá

De momento, Luis Fernando Tena seguirá trabajando sin legionarios, quienes deberán sumarse más adelante.

Selección de Guatemala sigue trabajando en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación
Selección de Guatemala sigue trabajando en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación / FOTO: FFG

Esta noche, la Federación de Futbol de Guatemala (FFG), antes llamada Fedefut, dio a conocer la nómina de convocados por el técnico mexicano, Luis Fernando Tena, para el microciclo número 7, que incluirá el periodo del domingo 24 de agosto al martes 9 de septiembre.

En total son 18 los seleccionados convocados por Luis Fernando Tena. Prácticamente son los que han hecho el trabajo en estos días. En este listado aún no se incluyen a los legionarios, quienes llegarán más adelante a unirse a la "Bicolor".

Por Municipal, la base de la Selección de Guatemala, son ocho los jugadores convocados: Kenderson Navarro, José Morales, Rodrigo Saravia, Carlos Aguilar, Jonathan Franco, Nicolás Samayoa, Pedro Altán y Rudy Muñoz.  

En el caso de Comunicaciones, son cinco los aportados: Fredy Pérez, José Carlos Pinto, Stheven Robles, Darwin Lom y Erick Lemus.

Por el campeón nacional, Antigua G. F. C., Luis Fernando Tena se queda con José Ardón, José Rosales, Oscar Castellanos y Óscar Santis.

Por último, el listado lo cierra Kevin Ramírez, del Deportivo Malacateco.

Los legionarios que han sido convocados últimamente por Guatemala son: Nicholas Hagen, Aaron Herrera, Rubio Rubí, Nathaniel Méndez-Laing, Arquímides Ordóñez, Olger Escobar y Matthews Evans.

¿Habrá permiso para cederlos a los equipos?

En la convocatoria presentada esta noche, no se especifica si habrá o no autorización para liberar a los jugadores que solicitaron Antigua y Municipal, clubes que buscarán la otra semana su clasificación a cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025. Municipal deberá ir a Costa Rica a vencer a Herediano y Antigua a la Liga Deportiva Alajuelense.

Todo está encaminado a que los jugadores cumplirán su compromiso de convocatoria con la "Bicolor" y no serían cedidos a los clubes, aunque estos esperarán hasta lo último para saber si pueden o no hacer el viaje con sus clubes y aportar para buscar esos boletos a siguiente ronda de la Copa Centroamericana 2025 de la Concacaf.   

El Salvador revela convocatoria para iniciar trabajos para duelo ante Guatemala

Para este lunes, un total de 20 jugadores de la liga salvadoreñas deberán comenzar los trabajos para los duelos ante Guatemala y Surinam.

