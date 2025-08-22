Convocatoria de Tena para juegos ante El Salvador y Panamá

Esta noche, la Federación de Futbol de Guatemala (FFG), antes llamada Fedefut, dio a conocer la nómina de convocados por el técnico mexicano, Luis Fernando Tena, para el microciclo número 7, que incluirá el periodo del domingo 24 de agosto al martes 9 de septiembre.
En total son 18 los seleccionados convocados por Luis Fernando Tena. Prácticamente son los que han hecho el trabajo en estos días. En este listado aún no se incluyen a los legionarios, quienes llegarán más adelante a unirse a la "Bicolor".
Por Municipal, la base de la Selección de Guatemala, son ocho los jugadores convocados: Kenderson Navarro, José Morales, Rodrigo Saravia, Carlos Aguilar, Jonathan Franco, Nicolás Samayoa, Pedro Altán y Rudy Muñoz.
En el caso de Comunicaciones, son cinco los aportados: Fredy Pérez, José Carlos Pinto, Stheven Robles, Darwin Lom y Erick Lemus.
Por el campeón nacional, Antigua G. F. C., Luis Fernando Tena se queda con José Ardón, José Rosales, Oscar Castellanos y Óscar Santis.
Por último, el listado lo cierra Kevin Ramírez, del Deportivo Malacateco.
Los legionarios que han sido convocados últimamente por Guatemala son: Nicholas Hagen, Aaron Herrera, Rubio Rubí, Nathaniel Méndez-Laing, Arquímides Ordóñez, Olger Escobar y Matthews Evans.
¿Habrá permiso para cederlos a los equipos?
En la convocatoria presentada esta noche, no se especifica si habrá o no autorización para liberar a los jugadores que solicitaron Antigua y Municipal, clubes que buscarán la otra semana su clasificación a cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025. Municipal deberá ir a Costa Rica a vencer a Herediano y Antigua a la Liga Deportiva Alajuelense.
Todo está encaminado a que los jugadores cumplirán su compromiso de convocatoria con la "Bicolor" y no serían cedidos a los clubes, aunque estos esperarán hasta lo último para saber si pueden o no hacer el viaje con sus clubes y aportar para buscar esos boletos a siguiente ronda de la Copa Centroamericana 2025 de la Concacaf.