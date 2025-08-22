 Dejan libres a 104 hinchas chilenos detenidos en Argentina
Deportes

Dejan en libertad a 104 aficionados chilenos detenidos en Argentina

La orden de dejar en libertad a los detenidos fue dictada a última hora de este jueves por la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio 4 de Avellaneda.

Compartir:
Incidentes ocurridos el miércoles en Copa Sudamericana
Incidentes ocurridos el miércoles en Copa Sudamericana / FOTO: EFE

La Justicia de Argentina ordenó dejar en libertad a 104 hinchas de Universidad de Chile que habían sido detenidos en los violentos incidentes del miércoles último durante el partido con Independiente, de Avellaneda, por los octavos de final de la Copa Sudamericana, informaron este viernes fuentes judiciales. La orden de dejar en libertad a los detenidos fue dictada a última hora de este jueves por la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio 4, de la localidad bonaerense de Avellaneda.

Los graves incidentes del miércoles comenzaron sobre el final de la primera mitad del encuentro, con el partido igualado a uno y un global de 2-1 en favor de los chilenos, cuando fanáticos del equipo visitante situados en una de las tribunas más altas del estadio de Independiente comenzaron a lanzar butacas y trozos de la grada extraídos de la estructura hacia la parte baja, donde estaban hinchas del 'Rojo'.

Aficionados de Independiente intentaron acercarse al sector visitante, lo que obligó al refuerzo de la seguridad con personal de infantería policial, en paralelo con la evacuación de los hinchas chilenos.

Pese a los esfuerzos por contener la violencia, un grupo numeroso de hinchas locales logró acceder a la tribuna donde aún quedaba un puñado de aficionados chilenos, que fueron violentamente atacados.

Noche triste en Copa Sudamericana: Cancelado el Independiente-U de Chile

Una de las imágenes más impactantes fue la caída de un aficionado desde lo más alto del graderío del estadio Libertadores de América.

Veinte heridos y más de 100 detenidos

Los incidentes dejaron un saldo de una veintena de heridos -uno de ellos en cuidados intensivos- y más de un centenar de detenidos, la gran mayoría de ellos pertenecientes a la afición visitante.

Por los graves incidentes, el ministro del Interior de Chile, Álvaro Elizalde, viajó este jueves a Buenos Aires para reunirse con la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, quien le prometió que Argentina trabajaría "con toda prontitud y con toda responsabilidad para que haya realmente un debido proceso y haya justicia".

"Los que no cometieron ningún delito se podrán volver a su casa tranquilos, los que cometieron delitos, las pagarán. Como nosotros siempre decimos: el que las hace las paga, sea del club que sea, sea de la nacionalidad que sea", señaló Bullrich durante una conferencia conjunta con Elizalde en la sede del Ministerio de Seguridad en Buenos Aires.

Presidente de Chile reacciona a violencia en Copa Sudamericana

Asimismo, la Confederación Brasileña de Futbol también se pronunció ante los lamentables hechos ocurridos en Avellaneda (Argentina).

*Información EFE.

En Portada

Reos se amotinan en cárceles El Boquerón y Pavoncitot
Nacionales

Reos se amotinan en cárceles El Boquerón y Pavoncito

08:05 AM, Ago 22
Robert Lewandowski se entrena con normalidad en el Barcelonat
Deportes

Robert Lewandowski se entrena con normalidad en el Barcelona

08:18 AM, Ago 22
Guatemalteco muere a causa de asalto en Tennessee, EE. UU.t
Nacionales

Guatemalteco muere a causa de asalto en Tennessee, EE. UU.

07:13 AM, Ago 22
Sismo de magnitud 7.5 se registra entre la Antártida y Chilet
Internacionales

Sismo de magnitud 7.5 se registra entre la Antártida y Chile

07:08 AM, Ago 22

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolEstados UnidosEE.UU.Liga NacionalNoticias de GuatemalaFutbol GuatemaltecoDonald TrumpSeguridadredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Harry Potter ,Instagram
Tecnología

¿Te gustaría tener el modo Harry Potter en WA? Así puede activarlo

Instagram ,Instagram
Tecnología

Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

Relojes ,Relojes
Tendencias

El reloj perfecto para combinar con tu outfit

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos