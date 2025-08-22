Sergio Chumil: Perfiles de la Vuelta de España 2025

Llega el momento culminante de la temporada 2025 para el Burgos Burpellet BH, del guatemalteco Sergio Chumil. El esperado regreso a la Vuelta a España por séptima vez en su historia y tras un año de ausencia. Una de las carreras ciclistas más importantes del mundo que recorrerá España durante tres semanas, arrancando por primera vez desde Italia, en la región del Piamonte.
El equipo Burgos Burpellet BH, que dirige Julio Andrés Izquierdo, peleará con humildad, pero con mucha ambición para estar a la altura de una cita tan prestigiosa.
El equipo morado busca sorprender desde las escapadas, peleando en los finales de etapa y soñando con el triunfo que ya lograron en 2019. Ocho ciclistas que se han preparado a la perfección en los últimos meses para darlo todo en las 21 etapas de La Vuelta, del 23 de agosto al 14 de septiembre.
Sergio Chumil
Sergio Chumil seguirá haciendo historia para Guatemala y se estrenará en la prestigiosa carrera de tres semanas. También campeón nacional de contrarreloj, ya sabe lo que es ganar este año, algo que logró en la cuarta etapa de O Gran Camiño con final en O Cebreiro.
Además, fue tercero en la Clàssica Camp de Morvedre y quinto en el Gran Premio Beiras e Serra da Estrela. Otro joven escalador que espera dejar su huella en la gran ronda española.
Almeida y Ayuso, dos cartas para el UAE
Tras un año de ausencia, Juan Ayuso (UAE Team Emirates-XRG) vuelve a la "Gran Vuelta" que le lanzó al estrellato con su tercer puesto en 2022 con solamente 19 años y donde logró otro cuarto puesto el año siguiente.
Joao Almeida descubrió "La Vuelta" hace tres años, y aunque él todavía no ha subido al podio (cuarto en 2022, noveno en 2023 y con abandono forzado por un positivo por coronavirus el año pasado), tienen en común que llegan este 2025 a la carrera tras abandonar su única "Gran Vuelta" de 2025, en su caso el Tour de Francia por una caída que le mantuvo 11 días alejado de la bicicleta.
A ????????? day on Piazza Reale, we can't wait for the race to start. ?♂️— La Vuelta (@lavuelta) August 22, 2025
Un día ????????? en la Piazza Reale, estamos deseando que empiece la carrera.⚡️#LaVuelta25
? Agomedia pic.twitter.com/XtTdnStIuz
El regreso de Mikel Landa
A sus 35 años, Mikel Landa (T-Rex Quick-Step) afronta este 2025 su novena participación en "La Vuelta" después de una temporada marcada por su prematuro abandono en el Giro d’Italia. "Afronto La Vuelta con incertidumbre, pero sin ninguna expectativa. Me encantaría ganar una etapa, sería mi objetivo más realista, pero incluso eso lo veo difícil. Iré día a día", apunta antes de arrancar el carismático escalador alavés, uno de los más veteranos del pelotón, que retomó la competición en la Vuelta a Burgos.
?"Mikel Landa enciende Italia 'con el landismo' y promete espectáculo en La Vuelta" El corredor alavés del equipo Soudal, ha sido uno de los ciclistas más aclamados por el público de la presentación de la Vuelta 2025 en Turín. ¡Grande Mikel!. ??? https://t.co/nUzuh0YetF pic.twitter.com/1uziTw5q8l— ⚡MazaCiclismo⚡ (@RuedaPedal) August 22, 2025
Jonas Vingegaard asume la presión
Los grandes focos entre los aspirantes a la victoria final de "La Vuelta 25" seguramente los centra Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), que tras dos victorias en el Tour de Francia espera que su tercera participación en la Gran Vuelta española sea la vencida. "Siempre he disfrutado corriendo en España, y tengo muchas ganas de correr. Soy un favorito, por lo que hay presión, pero estoy contento de estar aquí luchando por la victoria", apunta el danés.