 Colombiano Víctor Hugo Peña habla de Sergio Chumil
Deportes

Víctor Hugo Peña: "Creo que Sergio Chumil está para terminar la Vuelta a España"

El reconocido exciclista colombiano, y ahora parte de ESPN Ciclismo, analizó cómo le puede ir a Sergio Chumil en la competencia que durará tres semanas.

Compartir:
Sergio Chumil estará compitiendo por primera vez en una Vuelta a España
Sergio Chumil estará compitiendo por primera vez en una Vuelta a España / FOTO: @BurgosBH y @ESPNCiclismo

El exciclista colombiano, Víctor Hugo Peña, quien participó en siete oportunidades en la Vuelta a España, otras cuatro en el Tour de Francia y tres ediciones del Giro de Italia, se refirió a la noticia relacionada al ciclista guatemalteco Sergio Chumil, quien fue oficializado por su equipo, el Burgos Burpellet BH, como uno de los integrantes de la Vuelta a España 2025 a realizarse del 23 de agosto al 14 de septiembre del presente año.

Durante una entrevista en el programa Superdeportivo de Emisoras Unidas, el hoy comentarista y periodista de ESPN Ciclismo, brindó su experiencia de cómo fue sus intervenciones en la Vuelta de España y qué panorama le puede esperar al nacional Sergio Chumil. Asimismo, le brindó un consejo para que el chapín puede culminar las tres semanas de competición.

"Creo que es bastante importante para él (Sergio Chumil), claramente, he leído lo que ha hecho, y el sueño de querer participar en esa vuelta de tres semanas y me alegro que se le hará realidad y ojalá sea exitosa", fue la primera intervención de Víctor Hugo Peña.

Peña reconoce también que Sergio Chumil tiene una ventaja y es que la Vuelta a España contará con muchas etapas de montaña, por lo que no dudó que el guatemalteco "seguramente alguno de esos días va a brillar, y su equipo buscará que tenga brillo".

Víctor también habló del crecimiento ciclístico que ha tenido Guatemala, y lo comparó con el ciclismo de Costa Rica, Venezuela y hasta el mismo Colombia. "Son ciclismos que han crecido, ya que hay corredores de buen nivel", expresó.

Sergio Chumil participará en la Vuelta a España 2025

La participación de Sergio Chumil en la Vuelta a España 2025 marca un hito histórico para Guatemala, al convertirse en el segundo ciclista nacional en competir en una de las tres grandes del ciclismo mundial.

Sobre la adaptación en España

Víctor Hugo Peña corrió por primera vez un evento internacional de primera talla en 1998 cuando fue parte de la Vuelta a España, y por su experiencia, se le consultó cómo es ese proceso de adaptación a un país y a una realidad desconocida para los ciclistas latinoamericanos.

En esa línea, dijo que, tiene que ver mucho la capacidad de adaptación que tenga cada una de los ciclistas. Y ejemplificó que en España, el trato de las personas es más frío. Peña explica que a España ha ido a correr grandes atletas, pero el tema de extrañar a sus familiares, pueblos, comidas, afecta al ciclista.

"En Latinoamérica somos tan familiares y en Europa son tan fríos", reitera el comentarista de ESPN, quien asegura que Sergio Chumil lleva ventaja por ya pasar un buen tiempo en aquel país y su proceso de adaptación va muy encaminado.

Sergio Chumil completa la Vuelta a Burgos 2025

Sergio Chumil finalizó la Vuelta a Burgos 2025 con buena actuación y ahora busca ganarse un lugar para la Vuelta a España, que dará inicio el próximo 23 de agosto.

Invita a Chumil a terminar la Vuelta a España

Consultado sobre cuál sería el papel que desempeñe Sergio Chumil en el Burgos Burpellet BH, Víctor Hugo Peña, analizó: "El Burgos es un equipo que tendrá esa obligación de brillar cada día; creo que con todas estas etapas de montaña que habrá (13 que terminarán en alto), Chumil es un corredor que tendrá muchas oportunidades de buscar escapadas o quizá esperar a los buenos para subir con ellos".

Y para el analista internacional, el hecho de poder enfrentarse con los ciclistas de primera división y lograr subir en un grupo de 10 corredores durante la montaña y meta, será un golpe moral y seguramente eso le traerá muchos beneficios al nacional.

"Sergio Chumil es un corredor que hace parte de esa escuadra española; no es que vaya a debutar. El reto será terminar la Vuelta a España".

Sergio Chumil sueña con las grandes competencias de Europa

“Muchas veces desde niño escuchaba sobre el Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a España, y siempre ha sido un sueño estar ahí”, reconoce Chumil.

El gran consejo

Al pedirle al exciclista colombiano un mensaje y consejo para Sergio Chumil, Víctor dijo: "Que no se valla a contagiar de ansiedad por querer hacer bien las cosas. Que tenga tranquilidad, que confié en él, que es un escalador que ya ganó en Europa y que no lo llevan por pobrecito sino porque él se ganó la oportunidad".

"Lo que tienen estas vueltas de tres semanas es que los primeros días son de muchos nervios y todo mundo tienen fuerza, quiere estar adelante y ahí es donde vienen las caídas. Ojalá que los primeros días los pueda librar y no tenga ninguna complicación. No entrar en un corte como caída o algo extraciclismo que lo pueda pasar. Yo creo que deportivamente él está preparado para terminar la Vuelta a España", sentenció Víctor Hugo Peña.

*Entrevista en el minuto 50:41 del Facebook Live. 

En Portada

Hallan tres personas fallecidas en vivienda de Mixcot
Nacionales

Hallan tres personas fallecidas en vivienda de Mixco

01:49 PM, Ago 19
Real Madrid se estrena con victoria en la nueva temporada de LaLigat
Deportes

Real Madrid se estrena con victoria en la nueva temporada de LaLiga

03:00 PM, Ago 19
Menor implicado en agresión contra su hermano es ubicado con familiarest
Nacionales

Menor implicado en agresión contra su hermano es ubicado con familiares

10:46 AM, Ago 19
VIDEO: Influencers fueron atropellados mientras comían en un restaurantet
Farándula

VIDEO: Influencers fueron atropellados mientras comían en un restaurante

11:59 AM, Ago 19

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolLiga NacionalEstados UnidosFutbol GuatemaltecoEE.UU.SeguridadDonald TrumpNoticias de Guatemalaredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Harry Potter ,Instagram
Tecnología

¿Te gustaría tener el modo Harry Potter en WA? Así puede activarlo

Instagram ,Instagram
Tecnología

Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

Relojes ,Relojes
Tendencias

El reloj perfecto para combinar con tu outfit

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos