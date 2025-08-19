Colombiano Víctor Hugo Peña habla de Sergio Chumil

El exciclista colombiano, Víctor Hugo Peña, quien participó en siete oportunidades en la Vuelta a España, otras cuatro en el Tour de Francia y tres ediciones del Giro de Italia, se refirió a la noticia relacionada al ciclista guatemalteco Sergio Chumil, quien fue oficializado por su equipo, el Burgos Burpellet BH, como uno de los integrantes de la Vuelta a España 2025 a realizarse del 23 de agosto al 14 de septiembre del presente año.
Durante una entrevista en el programa Superdeportivo de Emisoras Unidas, el hoy comentarista y periodista de ESPN Ciclismo, brindó su experiencia de cómo fue sus intervenciones en la Vuelta de España y qué panorama le puede esperar al nacional Sergio Chumil. Asimismo, le brindó un consejo para que el chapín puede culminar las tres semanas de competición.
"Creo que es bastante importante para él (Sergio Chumil), claramente, he leído lo que ha hecho, y el sueño de querer participar en esa vuelta de tres semanas y me alegro que se le hará realidad y ojalá sea exitosa", fue la primera intervención de Víctor Hugo Peña.
Peña reconoce también que Sergio Chumil tiene una ventaja y es que la Vuelta a España contará con muchas etapas de montaña, por lo que no dudó que el guatemalteco "seguramente alguno de esos días va a brillar, y su equipo buscará que tenga brillo".
Víctor también habló del crecimiento ciclístico que ha tenido Guatemala, y lo comparó con el ciclismo de Costa Rica, Venezuela y hasta el mismo Colombia. "Son ciclismos que han crecido, ya que hay corredores de buen nivel", expresó.
Sobre la adaptación en España
Víctor Hugo Peña corrió por primera vez un evento internacional de primera talla en 1998 cuando fue parte de la Vuelta a España, y por su experiencia, se le consultó cómo es ese proceso de adaptación a un país y a una realidad desconocida para los ciclistas latinoamericanos.
En esa línea, dijo que, tiene que ver mucho la capacidad de adaptación que tenga cada una de los ciclistas. Y ejemplificó que en España, el trato de las personas es más frío. Peña explica que a España ha ido a correr grandes atletas, pero el tema de extrañar a sus familiares, pueblos, comidas, afecta al ciclista.
"En Latinoamérica somos tan familiares y en Europa son tan fríos", reitera el comentarista de ESPN, quien asegura que Sergio Chumil lleva ventaja por ya pasar un buen tiempo en aquel país y su proceso de adaptación va muy encaminado.
Invita a Chumil a terminar la Vuelta a España
Consultado sobre cuál sería el papel que desempeñe Sergio Chumil en el Burgos Burpellet BH, Víctor Hugo Peña, analizó: "El Burgos es un equipo que tendrá esa obligación de brillar cada día; creo que con todas estas etapas de montaña que habrá (13 que terminarán en alto), Chumil es un corredor que tendrá muchas oportunidades de buscar escapadas o quizá esperar a los buenos para subir con ellos".
Y para el analista internacional, el hecho de poder enfrentarse con los ciclistas de primera división y lograr subir en un grupo de 10 corredores durante la montaña y meta, será un golpe moral y seguramente eso le traerá muchos beneficios al nacional.
"Sergio Chumil es un corredor que hace parte de esa escuadra española; no es que vaya a debutar. El reto será terminar la Vuelta a España".
El gran consejo
Al pedirle al exciclista colombiano un mensaje y consejo para Sergio Chumil, Víctor dijo: "Que no se valla a contagiar de ansiedad por querer hacer bien las cosas. Que tenga tranquilidad, que confié en él, que es un escalador que ya ganó en Europa y que no lo llevan por pobrecito sino porque él se ganó la oportunidad".
"Lo que tienen estas vueltas de tres semanas es que los primeros días son de muchos nervios y todo mundo tienen fuerza, quiere estar adelante y ahí es donde vienen las caídas. Ojalá que los primeros días los pueda librar y no tenga ninguna complicación. No entrar en un corte como caída o algo extraciclismo que lo pueda pasar. Yo creo que deportivamente él está preparado para terminar la Vuelta a España", sentenció Víctor Hugo Peña.
*Entrevista en el minuto 50:41 del Facebook Live.