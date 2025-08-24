 Xabi Alonso: "Hemos jugado como un equipo"
Deportes

Xabi Alonso: "Hemos jugado como un equipo"

"Haré cambios de partido a partido dependerá de lo que pida dicho partido y dependerá de las cargas físicas", aseguró el técnico del Real Madrid.


Xabi Alonso habló del triunfo ante Real Oviedo
Xabi Alonso habló del triunfo ante Real Oviedo / FOTO: EFE

Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, aseguró que sus jugadores han hecho "un partido muy serio" ante el Real Oviedo y que el 0-3 final refleja que han jugado "como un equipo".

"Mbappe ha recuperado 4 kilos desde el Mundial, le veo bien, enchufado y con ganas. Me encanta verle hacer las vueltas y ayudar en defensa, cuando conseguimos estar cerca el uno del otro es muy importante. Ha estado muy bien, crecemos en la dirección que queremos", afirmó el entrenador merengue en la sala de prensa del Carlos Tartiere.

Sobre Vinicius, que fue suplente por decisión técnica por primera vez en las dos temporadas, Xabi Alonso dijo que fue "decisivo" y que, al tener muchos jugadores en plantilla, va a intentar "sacar lo mejor de todos ellos para ser el mejor equipo posible".

"Haré cambios de partido a partido dependerá de lo que pida dicho partido y dependerá de las cargas físicas. Quiero que la gente se sienta importante y preparada, tenemos una temporada exigente y eso es muy importante para el rendimiento del equipo", explicó el entrenador del Real Madrid al ser preguntado por las novedades en el once inicial.

Por último, Xabi Alonso concluyó alabando "el gran ambiente del Carlos Tartiere" y reconociendo que le causó "gran emoción" ver y abrazar a Santi Cazorla porque sabe "todo lo que significa esta etapa en el Real Oviedo".

Real Madrid suma su segunda victoria gracias a un doblete de Mbappé

El futbolista francés lleva tres goles, los cuales han servido para darle triunfos al Real Madrid frente a Osasuna y Real Oviedo.

Escandell: "Hemos competido bien"

Aarón Escandell, portero del Oviedo, lamentó la derrota contra el Real Madrid en el Carlos Tartiere (0-3), en acciones en las que "los mejores del mundo" castigan al rival si encuentran espacios para correr, pero se quedó con la buena imagen dada por su equipo y el apoyo de la afición.

"Agradecer a toda la afición porque es el récord de aficionados en el Carlos Tartiere. En la primera parte no hemos competido como debíamos y en la segunda hemos salido completamente diferentes, hemos tenido oportunidades y al final, estando abiertos, cometes errores y te castigan equipos que tienen a los mejores del mundo. Lo pagas caro por detalles que no se cuidan", analizó.

"Tuvimos la oportunidad de empatar y ellos, a las primeras de cambio, nos pillan abiertos yendo por el empate para creer hasta el final o lograr un gol. Lo pagas caro, pero hay que seguir porque hemos competido bien", añadió en Dazn.

Kylian Mbappé y Tajon Buchanan destacan en lista de goleadores de La Liga

El francés Mbappé y el canadiense Buchanan aventajan en un tanto a Ferran Torres (Barcelona) y Pere Milla (Espanyol).

*Información EFE.

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosFutbol GuatemaltecoEE.UU.SeguridadLiga NacionalCopa CentroamericanaDonald Trump
