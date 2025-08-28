Champions League: Rivales del Real Madrid en la fase de liga

El sorteo de la primera fase de la Liga de Campeones celebrado este jueves emparejó al Real Madrid con el Manchester City, por quinto año consecutivo, repitió la visita al Liverpool de la pasada campaña y deparó al viaje más largo posible, el traslado al Kairat Almaty de Kazajistán, con una distancia de 6.399,53 kilómetros en avión.
Manchester City (casa), Liverpool (fuera), Juventus (casa), Benfica (fuera), Olympique de Marsella (casa), Olympiacos (fuera), Mónaco (casa) y Kairat Almaty (fura) son los rivales del Real Madrid en la fase de liga que se disputará del 16 de septiembre al 28 de enero, con el calendario por anunciar el próximo sábado.
Sin conocer aún el orden, el sorteo deparó adversarios de entidad para los de Xabi Alonso. Uno de ellos, un clásico ya en la competición, como es un Manchester City al que se han enfrentado en las últimas cinco temporadas. La pasada, en la fase previa a octavos de final, con victoria del Real Madrid.
Otro enfrentamiento que se repite respecto a la pasada temporada es la visita a Anfield, donde el Real Madrid cayó por 2-0 en un partido en el que tanto Kylian Mbappé como Mohamed Salah fallaron un penalti.
Partido en el que Trent Alexander-Arnold pisará Anfield por primera vez con una camiseta diferente a la del Liverpool, tras fichar por el Real Madrid, y verá desde otra perspectiva el mural que aún existe en su honor: "Solo soy un chico normal de Liverpool que cumplió su sueño", reza la pintura con la imagen del jugador y el número 66 a su espalda.
Real Madrid-Juventus
El conjunto blanco se medirá a otro campeón de Europa, como es la Juventus. El último enfrentamiento entre ambos en la ‘Champions’ fue en cuartos de final de 2018, con el Real Madrid eliminando al equipo italiano.
Dos equipos que, eso sí, se vieron las caras recientemente, en los octavos de final del Mundial de Clubes el pasado 1 de julio, con victoria madridista gracias a un gol de Gonzalo García.
Una Juventus que, tras salir de la cantera del Málaga, fue la casa de Dean Huijsen, el central fichado por el Real Madrid para esta temporada y que es titular indiscutible para Xabi Alonso.
Sorteo que deparó dos visitas de gran dificultad para el Real Madrid. Al Benfica en el estadio da Luz, donde logró la ansiada décima Liga de Campeones en 2014. Un partido que Xabi Alonso, actual entrenador del conjunto blanco, se perdió por sanción; lo que no le privó de saltar desde la grada para celebrar el gol de Gareth Bale, en la prórroga, que supuso el 2-1 a favor de su equipo.
Además, supondrá la vuelta de Álvaro Carreras, fichado por el Real Madrid tras el Mundial de Clubes, a la que fue su casa durante las últimas temporadas.
Otra salida exigente será la que el Real Madrid tendrá que hacer al Olympiacos entrenado por el español José Luis Mendilibar, por el gran ambiente que se vive en el estadio Georgios Karaiskakis.
*Información EFE.