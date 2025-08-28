Hallazgos en venta de boletos para partido de Guatemala

Durante una conferencia de prensa brindada desde el Congreso de la República de Guatemala, el diputado José Chic, de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), dio continuidad al tema de la venta de boletos para el partido eliminatorio mundialista entre Guatemala y El Salvador, el cual se jugará este jueves 4 de septiembre a las 20:00 horas en el estadio Cementos Progreso de la zona 6 capital.
Recientemente, el parlamentario José Chic se reunió con federativos de la Federación de Futbol de Guatemala (FFG) para conocer más sobre el proceso de venta de boletos para el partido en mención. Y la citación se dio tras la ola de críticas por partes de los aficionados quienes expresaron a través de redes sociales que se habían quedado sin entradas tras una venta que no duró ni cinco minutos. Dentro de las denuncias hechas por la hinchada, también algunas localidades ya estaban agotadas antes de las 10:00 horas, el horario establecido para la liberación de las mismas.
Tras la reunión, a los federativos se les solicitó el listado o base de datos de las personas que habían adquirido su entrada a través de la empres Fanaticks, la encargada de la venta digital de las entradas.
#AHORA El diputado José Chic dio a conocer que recibió un primer informe sobre la venta de boletos para el partido de la Selección Nacional contra El Salvador, a disputarse el próximo 4 de septiembre, y detalló que se registran compras por más de 400 boletos en una misma tarjeta...
Las inconsistencias encontradas
Este día, el diputado reveló todo lo relacionado al primer informe que llegó a sus manos. De acuerdo al parlamentario José Chic, hubo personas que compraron hasta 243 entradas, cuando la misma plataforma señalaba que solamente se podrían adquirir cinco con el Documento Personal de Identificación (DPI).
"Hubo un patrón de compra", señala Chic, quien añade que, se detectó a 50 personas que compraron un solo boleto, pero cargado a la misma tarjeta de crédito.
José Chic: "Hay tres personas que adquirieron 618 boletos entre preferencias, general, tribuna y platea". Chic también denunció que: "23 personas compraron 2 mil 370 boletos", todas estas compras mediante transacciones.
Además, se informa que, 10 mil 627 era la cantidad de entradas disponibles a la venta del público, cuando en el contrato la taquillera decía 12 mil entradas. Situación que no cuadra, de acuerdo al funcionario.
Otro de los detalles revelados este día por el congresista José Chic, de VOS, es que durante la venta de estos boletos "no hubo registro de números de DPI".
#AHORA Diputado José Chic: "A quien menos les llegaron los boletos fue a los guatemaltecos y guatemaltecas, a la gente que quería ir a ver los partidos de la Selección Nacional. Lo que detectamos es que hay un patrón de compra. Y por ello es que estamos citando, para la próxima...
Ante las inconsistencias encontradas en la venta de boletos para el partido eliminatorio, se citará a representantes de la empresa taquillera y a los directivos de la Federación para que expliquen lo ocurrido con esta primera de tres ventas de boletos que habrá.
Asimismo, durante la conferencia de prensa se detalló: "Hay empresas (no patrocinadores de la Federación) que no son patrocinadores que están vendiendo paquetes por traslados al estadio por Q600".
Por último, el parlamentario José Chic aseveró: "A quien menos les llegaron los boletos fue a los guatemaltecos y guatemaltecas, a la gente que quería ir a ver los partidos de la Selección Nacional. Lo que detectamos es que hay un patrón de compra. Y por ello, es que estamos citando, para la próxima semana, a la empresa taquillera y nuevamente a Federación, para que aclaren qué fue lo que sucedió y cómo es que, en una sola transacción, una persona pudo comprar 245 boletos (...) No quieren que se sepa quién acaparó todos los boletos".