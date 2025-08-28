Selección Nacional: Horario de juegos de octubre y noviembre

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol, más conocida como Concacaf, oficializó esta tarde los horarios para los partidos eliminatorios al Mundial 2026 a disputarse en los meses de octubre y noviembre del presente año. En ese sentido, Guatemala y las otras 11 selecciones que buscan tres boletos directos a la Copa del Mundo de la FIFA 2026 y los dos boletos a repechaje ya conocen el calendario completo.
La ronda final, que arranca en septiembre y en la cual participarán 12 selecciones nacionales divididas en tres grupos de cuatro, se desarrollará con enfrentamientos de ida y vuelta en toda la región. Cada selección nacional jugará seis partidos en total, tres en casa y tres de visita, durante las tres fechas FIFA.
Horarios de Guatemala
Dentro de los horarios revelados hoy, destaca que las fechas de noviembre todos los partidos serán simultáneos.
Para la quinta jornada, seis juegos será a las 20:00 horas de Guatemala y para la sexta y última fecha, los duelos serán a las 19:0 horas GT, y ahí se completará el cuadro de los tres clasificados al Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026, y las dos selecciones que irán a jugar el repechaje intercontinental.
|No.
|Partido
|Fecha
|Hora
|1
|Guatemala-El Salvador
|Jueves, 4 de septiembre
|20:00 horas
|2
|Panamá-Guatemala
|Lunes, 8 de septiembre
|19:30 horas
|3
|Surinam-Guatemala
|Viernes, 10 de octubre
|15:00 horas
|4
|El Salvador-Guatemala
|Martes, 14 de octubre
|20:00 horas
|5
|Guatemala-Panamá
|Jueves, 13 de noviembre
|20:00 horas
|6
|Guatemala-Surinam
|Martes, 18 de noviembre
|19:00 horas
Entorno de Selección de Guatemala
Esta es la penúltima semana de trabajo que realizan los seleccionados nacionales de Guatemala de cara al duelo inaugural de la fase final de la eliminatoria mundialista de Concacaf, el cual será ante "La Selecta" de El Salvador.
Guatemala tendrá la próxima semana algunos días de trabajo, los cuales ya se podrá contar con los legionarios que serán parte de estas dos fechas FIFA, donde la "Bicolor" se medirá a El Salvador y Panamá, el 4 y 8 de septiembre, respectivamente.
Esta semana fue inusual y llena de polémica dentro del entorno de la Selección Nacional por la decisión unilateral de Municipal y Antigua quienes retiraron a cierta parte de sus seleccionados para que asistieran a Copa Centroamericana 2025, donde estos clubes buscan boleto a cuartos de final. En el caso del "Panza Verde", perdió y no pudo lograr el objetivo, el "Rojo" lo intentará esta noche.