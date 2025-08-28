 Selección Nacional: Horario de juegos de octubre y noviembre
Selección Nacional: Concacaf oficializa horarios para duelos de octubre y noviembre

Guatemala, que dirige el mexicano Luis Fernando Tena, busca clasificar por vez primera a una Copa del Mundo de la FIFA en lo absoluto.

La Selección Nacional de Guatemala ya tiene horarios para juegos de la fase final de la eliminatoria mundialista
La Selección Nacional de Guatemala ya tiene horarios para juegos de la fase final de la eliminatoria mundialista / FOTO: FFG

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol, más conocida como Concacaf, oficializó esta tarde los horarios para los partidos eliminatorios al Mundial 2026 a disputarse en los meses de octubre y noviembre del presente año. En ese sentido, Guatemala y las otras 11 selecciones que buscan tres boletos directos a la Copa del Mundo de la FIFA 2026 y los dos boletos a repechaje ya conocen el calendario completo.

La ronda final, que arranca en septiembre y en la cual participarán 12 selecciones nacionales divididas en tres grupos de cuatro, se desarrollará con enfrentamientos de ida y vuelta en toda la región. Cada selección nacional jugará seis partidos en total, tres en casa y tres de visita, durante las tres fechas FIFA.

Gobierno instalará pantallas en la Plaza de la Constitución para apoyar a la Azul y Blanco

El Gobierno de Guatemala instalará pantallas gigantes en la Plaza de la Constitución para que los ciudadanos sigan el partido ante El Salvador y disfruten de actividades previas en un ambiente familiar

Horarios de Guatemala

Dentro de los horarios revelados hoy, destaca que las fechas de noviembre todos los partidos serán simultáneos.

Para la quinta jornada, seis juegos será a las 20:00 horas de Guatemala y para la sexta y última fecha, los duelos serán a las 19:0 horas GT, y ahí se completará el cuadro de los tres clasificados al Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026, y las dos selecciones que irán a jugar el repechaje intercontinental.

No. Partido Fecha Hora
1 Guatemala-El Salvador Jueves, 4 de septiembre  20:00 horas
2 Panamá-Guatemala  Lunes, 8 de septiembre  19:30 horas
3 Surinam-Guatemala Viernes, 10 de octubre  15:00 horas 
4 El Salvador-Guatemala  Martes, 14 de octubre  20:00 horas
5 Guatemala-Panamá  Jueves, 13 de noviembre  20:00 horas
6 Guatemala-Surinam Martes, 18 de noviembre  19:00 horas

Entorno de Selección de Guatemala

Esta es la penúltima semana de trabajo que realizan los seleccionados nacionales de Guatemala de cara al duelo inaugural de la fase final de la eliminatoria mundialista de Concacaf, el cual será ante "La Selecta" de El Salvador.

Guatemala tendrá la próxima semana algunos días de trabajo, los cuales ya se podrá contar con los legionarios que serán parte de estas dos fechas FIFA, donde la "Bicolor" se medirá a El Salvador y Panamá, el 4 y 8 de septiembre, respectivamente. 

Esta semana fue inusual y llena de polémica dentro del entorno de la Selección Nacional por la decisión unilateral de Municipal y Antigua quienes retiraron a cierta parte de sus seleccionados para que asistieran a Copa Centroamericana 2025, donde estos clubes buscan boleto a cuartos de final. En el caso del "Panza Verde", perdió y no pudo lograr el objetivo, el "Rojo" lo intentará esta noche.  

Diputado revela hallazgos en venta de boletos para Guatemala-El Salvador

Entre los hallazgos, se detectó a personas con 243 entradas adquiridas, 618 boletos distribuidos en tres personas y más de dos mil tickets para 23 personas.

Baja el precio del gas propano y los combustibles
Baja el precio del gas propano y los combustibles

02:41 PM, Ago 28

02:41 PM, Ago 28
Selección Nacional: Concacaf oficializa horarios para duelos de octubre y noviembre
Selección Nacional: Concacaf oficializa horarios para duelos de octubre y noviembre

05:03 PM, Ago 28

05:03 PM, Ago 28
Gobernación sospecha vínculos de Castañeda Torres con logística externa que permite sostener liderazgo de el Lobo
Gobernación sospecha vínculos de Castañeda Torres con logística externa que permite sostener liderazgo de "el Lobo"

03:47 PM, Ago 28

03:47 PM, Ago 28
Ariana Grande regresa a los escenarios y anuncia su tour 2026
Ariana Grande regresa a los escenarios y anuncia su tour 2026

03:52 PM, Ago 28

03:52 PM, Ago 28

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosSeguridadEE.UU.Futbol GuatemaltecoCopa Centroamericanaredes socialesSeguridad vial
