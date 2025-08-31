 Los legionarios se suman a Selección Nacional de Guatemala
Deportes

Los legionarios se suman a Selección Nacional de Guatemala

Nicholas Hagen, Rubio Rubín y Olger Escobar ya están en el país para sumarse a los trabajos de cara a los duelos ante El Salvador y Panamá.

Hagen, Escobar y Rubín los primeros legionarios en llegar a Guatemala
Hagen, Escobar y Rubín los primeros legionarios en llegar a Guatemala / FOTO: Bendito Futbol GT

Los seis legionarios convocados por el técnico Luis Fernando Tena, técnico de la Selección Nacional de Guatemala, ya están en el país para unirse a los trabajos finales de la "Bicolor", que este jueves se enfrenta en la fase final de la eliminatoria mundialista de Concacaf a El Salvador en Guatemala, y el siguiente lunes, 8 de septiembre, tendrá que visitar a Panamá.

El primero en llegar al Aeropuerto Internacional La Aurora fue el portero del Columbus Crew, Nicholas Hagen, quien salió de la terminal aérea a eso de las 12:00 horas del sábado 30 de agosto. El meta nacional, quien se perdió los dos últimos partidos de la Copa Oro 2025 debido a una lesión, fue recibido con muestras de afecto por parte de la afición chapina. 

Para este domingo se dio la llegada de los restantes seleccionados. Rubio Rubin y Olger Escobar fueron los primeros en aterrizar en Guatemala este domingo y luego fueron trasladados al Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación de Futbol de Guatemala (FFG).

A lo largo de la tarde y noche se tenía previsto el arribo de Aaron Herrera, Nathaniel Méndez-Laing y Arquímides Ordóñez. 

Legionarios convocados

En total, son 6 legionarios los convocados por Luis Fernando Tena para los compromisos ante El Salvador y Panamá, del jueves 4 y lunes 8 de septiembre, respectivamente. 

  • Nicholas Hagen del Columbus Crew (MLS): Su equipo empató ayer de visita 0-0 ante New York Red Bulls. "Nico" no fue titular.
  • Aaron Herrera del D. C. United (MLS): Su club ganó de visitante 1-2 NYC FC. Herrera jugó todo el partido y fue amonestado.
  • Olger Escobar del Montréal (MLS): Su club igualó ayer 1-1 en su visita a Toronto, y jugó 82 minutos.
  • Rubio Rubín del Charleston Battery (USL): Su club cayó de visita 1-0 ante el Rhode Island. Fue titular y se ganó una amarilla.
  • Arquímides Ordóñez del Loudoun United (USL): Leganaron 3-1 al Miami FC y "Quimi" anotó un gol y salió al minuto 80.
  • Nathaniel Méndez-Laing del Milton Keynes Dons (League Two): Fue titular en la derrota en casa ante Walsall Football Club (0-1).
