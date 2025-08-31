Los legionarios se suman a Selección Nacional de Guatemala

Los seis legionarios convocados por el técnico Luis Fernando Tena, técnico de la Selección Nacional de Guatemala, ya están en el país para unirse a los trabajos finales de la "Bicolor", que este jueves se enfrenta en la fase final de la eliminatoria mundialista de Concacaf a El Salvador en Guatemala, y el siguiente lunes, 8 de septiembre, tendrá que visitar a Panamá.
El primero en llegar al Aeropuerto Internacional La Aurora fue el portero del Columbus Crew, Nicholas Hagen, quien salió de la terminal aérea a eso de las 12:00 horas del sábado 30 de agosto. El meta nacional, quien se perdió los dos últimos partidos de la Copa Oro 2025 debido a una lesión, fue recibido con muestras de afecto por parte de la afición chapina.
Para este domingo se dio la llegada de los restantes seleccionados. Rubio Rubin y Olger Escobar fueron los primeros en aterrizar en Guatemala este domingo y luego fueron trasladados al Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación de Futbol de Guatemala (FFG).
A lo largo de la tarde y noche se tenía previsto el arribo de Aaron Herrera, Nathaniel Méndez-Laing y Arquímides Ordóñez.
Legionarios convocados
En total, son 6 legionarios los convocados por Luis Fernando Tena para los compromisos ante El Salvador y Panamá, del jueves 4 y lunes 8 de septiembre, respectivamente.
- Nicholas Hagen del Columbus Crew (MLS): Su equipo empató ayer de visita 0-0 ante New York Red Bulls. "Nico" no fue titular.
- Aaron Herrera del D. C. United (MLS): Su club ganó de visitante 1-2 NYC FC. Herrera jugó todo el partido y fue amonestado.
- Olger Escobar del Montréal (MLS): Su club igualó ayer 1-1 en su visita a Toronto, y jugó 82 minutos.
- Rubio Rubín del Charleston Battery (USL): Su club cayó de visita 1-0 ante el Rhode Island. Fue titular y se ganó una amarilla.
- Arquímides Ordóñez del Loudoun United (USL): Leganaron 3-1 al Miami FC y "Quimi" anotó un gol y salió al minuto 80.
- Nathaniel Méndez-Laing del Milton Keynes Dons (League Two): Fue titular en la derrota en casa ante Walsall Football Club (0-1).