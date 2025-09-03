 Chumil pierde posiciones tras una etapa atípica en La Vuelta
Sergio Chumil pierde posiciones tras una etapa atípica en la Vuelta a España 2025

El guatemalteco Sergio Chumil cayó del puesto 20 al 28 en la general de la Vuelta a España 2025 tras una etapa atípica marcada por protestas y la decisión de neutralizar los tiempos.

Sergio Chumil en la etapa 11 de la Vuelta a España - Burgos BH
Sergio Chumil en la etapa 11 de la Vuelta a España / FOTO: Burgos BH

La etapa 11 de la Vuelta a España 2025 estuvo marcada por circunstancias inusuales que alteraron el rumbo de la competencia. La dirección de carrera decidió, por motivos de seguridad y ante posibles incidentes en la meta, que los tiempos oficiales se tomarían a tres kilómetros de la llegada. Esta medida excepcional implicó que no hubiera un ganador de etapa, aunque sí se repartieron puntos de la montaña y del esprint intermedio, dejando fuera la clasificación por puntos. La decisión respondió a las protestas registradas contra la presencia del equipo Israel-Premier Tech y a la situación en Gaza, que generaron tensión a lo largo de la jornada.

El guatemalteco Sergio Chumil fue uno de los corredores más afectados por esta resolución. Tras varias horas de incertidumbre, la organización publicó finalmente la clasificación general, en la que el pedalista nacional descendió del puesto 20 al 28. La pérdida fue considerable, ya que quedó a 27 minutos y 58 segundos del líder de la carrera, el danés Jonas Vingegaard. Este retroceso supone un golpe para sus aspiraciones personales, especialmente tras un desempeño constante en las primeras etapas.

Foto embed
Sergio Chumil en la Vuelta a España 2025 - Burgos BH

Lo que viene para Chumil

Pese a este revés, Chumil mantiene su enfoque en lo que resta de la ronda española, consciente de que aún quedan oportunidades para recuperar posiciones. Su participación continúa siendo histórica para Guatemala, pues se mantiene como el único representante del país en una de las tres grandes vueltas del ciclismo mundial. El aprendizaje y la experiencia que está acumulando en cada jornada se convierten en un logro significativo, más allá de los contratiempos en la clasificación.

La Vuelta a España 2025 prosigue este jueves 4 de septiembre con la duodécima etapa, un recorrido de 144,9 kilómetros entre Laredo y Los Corrales de Buelna. Con 2393 metros de desnivel positivo, la jornada promete emociones fuertes, especialmente en el ascenso al puerto de Alisas (2ª categoría) y la Collada de Brenes (1ª categoría), que se perfilan como escenarios decisivos. Para Chumil y el resto de corredores, será una nueva oportunidad de demostrar fortaleza y seguir escribiendo capítulos importantes en la edición de este año.

