 Mensaje de Karin Herrera para la Selección Nacional
Deportes

Karin Herrera: "Gracias Sele por llevar a la cancha el corazón de toda Guatemala"

A través de un video, la funcionaria guatemalteca brindó su apoyo a la Selección Nacional de Guatemala.

Karin Herrera envía mensaje a Selección Nacional de Guatemala
Karin Herrera envía mensaje a Selección Nacional de Guatemala / FOTO: FB de Karin Herrera y FFG

En el gran día para la Selección Nacional de Guatemala, aficionados y funcionarios han tomado sus redes sociales para expresar su apoyo y agradecimiento a la "Bicolor", que hoy se mide a las 20:00 horas a su similar de El Salvador en el arranque de la fase final de la eliminatoria mundialista de Concacaf.

Primero fueron los aficionados anoche en las instalaciones de la Federación de Futbol de Guatemala (FFG), quienes le hicieron el famoso "banderazo" a la "Azul y Blanco".

Y este jueves, fue el mandatario Bernardo Arévalo quien visitó a los seleccionados previo a este vital compromiso eliminatorio.

Más adelante, fue la vicepresidenta del país, Karin Herrera, quien a través de sus redes sociales compartió un video en el cual le brinda palabras de aliento a los jugadores que hoy defenderán los colores azul y blanco de la bandera chapina.

"Después de 20 años, llegamos a un partido que nos recuerda que la ilusión sigue viva, que seguimos creyendo, y que el futbol nos une como país. Gracias "Sele" por hacernos soñar y por llevar a la cancha el corazón de toda Guatemala", fue el mensaje de Karin Herrera para la Selección de Guatemala.

Asimismo, señaló: "Gracias Selección por mantener viva la ilusión de todo un país".

Arranque de la fase final

Guatemala busca por primera vez una clasificación en la mayor a una Copa del Mundo de la FIFA, y en esta eliminatoria lo puede conseguir por varios factores. En esta eliminatoria no participan Estados Unidos, México y Canadá, por ser anfitriones. Además, el mundial fue ampliado de 32 a 48 Selecciones participantes, y en esa línea a la Concacaf le corresponden tres boletos directos al Mundial 2026 y dos al repechaje.

Son 12 las selecciones que están buscando esos cinco boletos que dio FIFA a la región. Guatemala está en el grupo A junto a Panamá, la gran favorita, Surinam y El Salvador.

De estos cuatro integrantes, solo el ganador de grupo se irá al Mundial y del segundo puesto, deberá buscar ser uno de los dos mejores para ir al repechaje.

Guatemala recibe a las 20:00 horas a la Selección de El Salvador en el estadio Cementos Progreso de la zona 6 capital en la fecha 1 de la fase final de la eliminatoria mundialista de Concacaf.     

El presidente Bernardo Arévalo visita a la Selección Nacional previo al duelo contra El Salvador

A través de sus redes sociales, Fedefut compartieron algunas imágenes y agradecieron la visita del mandatario.

