 Frenkie de Jong abandona concentración de Países Bajos
Deportes

Frenkie de Jong abandona concentración de Países Bajos

El futbolista del Barcelona, hoy lesionado, jugó ayer frente a Polonia un encuentro que terminó con empate a un tanto.

Compartir:
Frenkie de Jong tiene lesión y abandona selección de Países Bajos
Frenkie de Jong tiene lesión y abandona selección de Países Bajos / FOTO: EFE

El centrocampista Frenkie de Jong abandonó la concentración de la selección de los Países Bajos "porque no está en condiciones para jugar el partido contra Lituania", anunció este viernes la federación neerlandesa de futbol.

El futbolista del Barcelona jugó el jueves frente a Polonia un encuentro que terminó con empate a un tanto. Después, el seleccionador Ronald Koeman advirtió que De Jong, sustituido a siete minutos del final, tenía molestias en el glúteo.

"Frenkie de Jong ha abandonado la concentración de la Oranje. El centrocampista no está en condiciones para jugar el partido de clasificación para el Mundial contra Lituania tras el partido contra Polonia", indica el comunicado emitido por la Federación de Países Bajos.

De Jong regresa a Barcelona, donde será sometido a pruebas médicas en las próximas horas que determinarán el alcance de la dolencia.

Empate ante Polonia

Un zapatazo desesperado del lateral del Aston Villa Matty Cash, que recogió un rechace en el borde del área, dio el empate a Polonia y dejó sin triunfo a Países Bajos que dominaba en el marcador desde la media hora, con el tanto de Denzel Dumfries, en el encuentro de clasificación del Mundial 2026 disputado en Róterdam.

Cash apareció cuando más lo necesitaba Polonia y sin Robert Lewandowski en el campo, sustituido a la hora de juego, desacertado y gris, por Karol Swiderski.

El tanto del defensa del Aston Villa da aire al combinado polaco en su objetivo de llegar al mundial. Está lastrado el combinado de Jan Urban por la derrota con Finlandia, con la que vuelve a jugar el domingo. Después ganó a Lituania y Malta.

Países Bajos lidera el Grupo G. Tenía dos victorias de su lado, ante Finlandia y Malta, pero Cash evitó el pleno que le hubiera asentado en el primer lugar del grupo.

Ganó España, empató Países Bajos y perdió Alemania

Conoce más acerca de los resultados de la UEFA rumbo al Mundial 2026.

*Información EFE.

En Portada

Gobernación e Instituto de la Víctima se apartan de pronunciamiento sobre nuevas salast
Nacionales

Gobernación e Instituto de la Víctima se apartan de pronunciamiento sobre nuevas salas

10:51 AM, Sep 05
Sergio Chumil ingresa último lugar en la etapa 13 de La Vuelta t
Deportes

Sergio Chumil ingresa último lugar en la etapa 13 de "La Vuelta"

10:08 AM, Sep 05
Sala rechaza amparo que buscaba reactivar orden de captura contra Laparrat
Nacionales

Sala rechaza amparo que buscaba reactivar orden de captura contra Laparra

10:08 AM, Sep 05
Estado de México reúne firmas para que Nodal no se presente durante las fiestas patriast
Farándula

Estado de México reúne firmas para que Nodal no se presente durante las fiestas patrias

09:59 AM, Sep 05

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosEE.UU.Futbol GuatemaltecoSeguridadCopa CentroamericanaSeguridad vialJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos