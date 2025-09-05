Frenkie de Jong abandona concentración de Países Bajos

El centrocampista Frenkie de Jong abandonó la concentración de la selección de los Países Bajos "porque no está en condiciones para jugar el partido contra Lituania", anunció este viernes la federación neerlandesa de futbol.
El futbolista del Barcelona jugó el jueves frente a Polonia un encuentro que terminó con empate a un tanto. Después, el seleccionador Ronald Koeman advirtió que De Jong, sustituido a siete minutos del final, tenía molestias en el glúteo.
"Frenkie de Jong ha abandonado la concentración de la Oranje. El centrocampista no está en condiciones para jugar el partido de clasificación para el Mundial contra Lituania tras el partido contra Polonia", indica el comunicado emitido por la Federación de Países Bajos.
De Jong regresa a Barcelona, donde será sometido a pruebas médicas en las próximas horas que determinarán el alcance de la dolencia.
Empate ante Polonia
Un zapatazo desesperado del lateral del Aston Villa Matty Cash, que recogió un rechace en el borde del área, dio el empate a Polonia y dejó sin triunfo a Países Bajos que dominaba en el marcador desde la media hora, con el tanto de Denzel Dumfries, en el encuentro de clasificación del Mundial 2026 disputado en Róterdam.
Cash apareció cuando más lo necesitaba Polonia y sin Robert Lewandowski en el campo, sustituido a la hora de juego, desacertado y gris, por Karol Swiderski.
El tanto del defensa del Aston Villa da aire al combinado polaco en su objetivo de llegar al mundial. Está lastrado el combinado de Jan Urban por la derrota con Finlandia, con la que vuelve a jugar el domingo. Después ganó a Lituania y Malta.
Países Bajos lidera el Grupo G. Tenía dos victorias de su lado, ante Finlandia y Malta, pero Cash evitó el pleno que le hubiera asentado en el primer lugar del grupo.
