España inicia con firmeza el camino al Mundial 2026

La selección española inició con un triunfo plácido (0-3) la fase de clasificación al Mundial 2026, derrotando a Bulgaria en el estadio Vasil Levski de Sofía, con tantos en el primer acto de Mikel Oyarzabal, Marc Cucurella y Mikel Merino.
España demostró una clara superioridad ante Bulgaria en un partido que encarriló pronto. A los cinco minutos Mikel Oyarzabal marcaba el primero. Bulgaria sólo dejó una acción de peligro, en un disparo al poste de Kirilov, antes de que el primer gol como internacional de Marc Cucurella y Mikel Merino, de cabeza a los 37 minutos, sentenciaran el partido.
La imagen con la que una selección de las que será catalogada de favorita al trono mundial debe iniciar una fase de clasificación, la exhibió España en Sofía. Sin relajación ni autocomplaciencia. Con poderío pese a ser la primera fecha de la temporada, con los jugadores aún buscando un buen tono físico. Tan superiores al rival que dejaron todo visto para la sentencia al descanso. Ni el ambiente de un estadio, el Vasil Levski, lleno, impulsó a Bulgaria a rememorar tiempos enterrados.
Su presente está a años luz de su época dorada. En contraste con España. Cada vez más cerca de mejor generación. Ganadora de la Eurocopa y con el Mundial en el objetivo para consagrar a unos futbolistas que muestran hambre de éxito ante cualquier rival. De inicio sentenciaron a Bulgaria. En apenas cinco minutos. Con el pase de calidad filtrado entre líneas al desmarque de Oyarzabal y la definición del 9.
Empate de Países Bajos
Un zapatazo desesperado del lateral del Aston Villa Matty Cash, que recogió un rechace en el borde del área, dio el empate a Polonia y dejó sin triunfo a Países Bajos que dominaba en el marcador desde la media hora, con el tanto de Denzel Dumfries, en el encuentro de clasificación del Mundial 2026 disputado en Róterdam.
Cash apareció cuando más lo necesitaba Polonia y sin Robert Lewandowski en el campo, sustituido a la hora de juego, desacertado y gris, por Karol Swiderski.
El tanto del defensa del Aston Villa da aire al combinado polaco en su objetivo de llegar al mundial. Está lastrado el combinado de Jan Urban por la derrota con Finlandia, con la que vuelve a jugar el domingo. Después ganó a Lituania y Malta.
Países Bajos lidera el grupo G. Tenía dos victorias de su lado, ante Finlandia y Malta pero Cash evitó el pleno que le hubiera asentado en el primer lugar del grupo.
Derrota para Alemania
Eslovaquia derrotó este jueves por 2-0 a Alemania dando una sorpresa en la primera jornada de la eliminatoria mundialista en un partido en el que fue el mejor equipo y logró someter a los dirigidos por Julian Nagelsmann.
A Alemania esta noche no le funcionó casi nada. Jugadores claves como Florian Wirtz, Nick Woltemade o Serge Gnabry estuvieron por debajo de su nivel acostumbrado. Adelante generó muy poco y atrás sufrió casi permanentemente.
El gol eslovaco llegó en el minuto 42, marcado por David Hancko con un remate dentro del área a centro corto de Strelec desde la izquierda. El comienzo de la jugada había sido una pérdida de balón de Wirtz cerca de la raya central.
Al 55, Strelec marcó el segundo en una jugada que empezó con un despeje largo de Dubravka. Strelec recibió, entró al área escoltado por Rüdiger que hizo poco por estorbarle y definió con un buen remate.
*Información EFE.