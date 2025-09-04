 España inicia con firmeza el camino al Mundial 2026
Deportes

Ganó España, empató Países Bajos y perdió Alemania

Conoce más acerca de los resultados de la UEFA rumbo al Mundial 2026.

Compartir:
La selección de España ganó en el inicio de la eliminatoria mundialista de la UEFA
La selección de España ganó en el inicio de la eliminatoria mundialista de la UEFA / FOTO: EFE

La selección española inició con un triunfo plácido (0-3) la fase de clasificación al Mundial 2026, derrotando a Bulgaria en el estadio Vasil Levski de Sofía, con tantos en el primer acto de Mikel Oyarzabal, Marc Cucurella y Mikel Merino.

España demostró una clara superioridad ante Bulgaria en un partido que encarriló pronto. A los cinco minutos Mikel Oyarzabal marcaba el primero. Bulgaria sólo dejó una acción de peligro, en un disparo al poste de Kirilov, antes de que el primer gol como internacional de Marc Cucurella y Mikel Merino, de cabeza a los 37 minutos, sentenciaran el partido.

La imagen con la que una selección de las que será catalogada de favorita al trono mundial debe iniciar una fase de clasificación, la exhibió España en Sofía. Sin relajación ni autocomplaciencia. Con poderío pese a ser la primera fecha de la temporada, con los jugadores aún buscando un buen tono físico. Tan superiores al rival que dejaron todo visto para la sentencia al descanso. Ni el ambiente de un estadio, el Vasil Levski, lleno, impulsó a Bulgaria a rememorar tiempos enterrados.

Su presente está a años luz de su época dorada. En contraste con España. Cada vez más cerca de mejor generación. Ganadora de la Eurocopa y con el Mundial en el objetivo para consagrar a unos futbolistas que muestran hambre de éxito ante cualquier rival. De inicio sentenciaron a Bulgaria. En apenas cinco minutos. Con el pase de calidad filtrado entre líneas al desmarque de Oyarzabal y la definición del 9.  

Empate de Países Bajos 

Un zapatazo desesperado del lateral del Aston Villa Matty Cash, que recogió un rechace en el borde del área, dio el empate a Polonia y dejó sin triunfo a Países Bajos que dominaba en el marcador desde la media hora, con el tanto de Denzel Dumfries, en el encuentro de clasificación del Mundial 2026 disputado en Róterdam.

Cash apareció cuando más lo necesitaba Polonia y sin Robert Lewandowski en el campo, sustituido a la hora de juego, desacertado y gris, por Karol Swiderski.

El tanto del defensa del Aston Villa da aire al combinado polaco en su objetivo de llegar al mundial. Está lastrado el combinado de Jan Urban por la derrota con Finlandia, con la que vuelve a jugar el domingo. Después ganó a Lituania y Malta.

Países Bajos lidera el grupo G. Tenía dos victorias de su lado, ante Finlandia y Malta pero Cash evitó el pleno que le hubiera asentado en el primer lugar del grupo.

Derrota para Alemania 

   Eslovaquia derrotó este jueves por 2-0 a Alemania dando una sorpresa en la primera jornada de la eliminatoria mundialista en un partido en el que fue el mejor equipo y logró someter a los dirigidos por Julian Nagelsmann.

A Alemania esta noche no le funcionó casi nada. Jugadores claves como Florian Wirtz, Nick Woltemade o Serge Gnabry estuvieron por debajo de su nivel acostumbrado. Adelante generó muy poco y atrás sufrió casi permanentemente.  

El gol eslovaco llegó en el minuto 42, marcado por David Hancko con un remate dentro del área a centro corto de Strelec desde la izquierda. El comienzo de la jugada había sido una pérdida de balón de Wirtz cerca de la raya central.

Al 55, Strelec marcó el segundo en una jugada que empezó con un despeje largo de Dubravka. Strelec recibió, entró al área escoltado por Rüdiger que hizo poco por estorbarle y definió con un buen remate.

*Información EFE. 

En Portada

Comunidades indígenas no celebrarán Independencia por detención de sus líderest
Nacionales

Comunidades indígenas no celebrarán Independencia por detención de sus líderes

01:49 PM, Sep 04
¡Pantallas Gigantes! En estos lugares podrás ver el partido Guatemala vs. El Salvadort
Deportes

¡Pantallas Gigantes! En estos lugares podrás ver el partido Guatemala vs. El Salvador

12:36 PM, Sep 04
Testimonio revela razones detrás de muerte de implicados en crimen de Farruko Popt
Nacionales

Testimonio revela razones detrás de muerte de implicados en crimen de Farruko Pop

10:48 AM, Sep 04
#VamosGuate: la afición se une en redes sociales para apoyar a la Selección Nacionalt
Deportes

#VamosGuate: la afición se une en redes sociales para apoyar a la Selección Nacional

11:18 AM, Sep 04

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosEE.UU.SeguridadFutbol GuatemaltecoCopa CentroamericanaJusticiaSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos