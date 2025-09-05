 Lágrimas, amor y goles: La despedida soñada de Lionel Messi
Lágrimas, amor y goles: La despedida soñada de Lionel Messi

"Leo" salió al campo de juego junto a sus tres hijos, Benjamín, Thiago y Mateo, fruto de su relación con Antonela Roccuzzo.

Lionel Messi en su despedida del suelo argentino durante partido eliminatorio
Lionel Messi en su despedida del suelo argentino durante partido eliminatorio / FOTO: EFE

Lionel Messi vivió una despedida soñada en su último partido oficial como local con la selección argentina, que superó a Venezuela por 3-0 en una noche que conmovió hasta las lágrimas al astro entre demostraciones de amor constante del público y la compañía de su familia.

Desde la llegada misma de la delegación argentina al estadio Monumental de Buenos Aires, 85 mil almas mostraron su devoción por el jugador de 38 años del Inter Miami, que con un doblete volvió a ser determinante para el triunfo de la Albiceleste por la penúltima fecha de las eliminatorias suramericanas rumbo al Mundial 2026.

Lionel Messi salió al campo de juego junto a sus tres hijos, Benjamín, Thiago y Mateo, fruto de su relación con Antonela Roccuzzo, quien lideró la comitiva familiar de casi 50 personas que concurrió al partido.

La emoción se apoderó del máximo goleador de la selección argentina: apenas pisó el césped para la entrada en calor, intentó sin éxito contener las lágrimas.

Lionel Messi pone en duda si jugará el Mundial 2026

Lionel Messi alimentó la incógnita sobre si tomará parte con la ‘Albiceleste’ en el que sería su sexto Mundial.

El Himno Nacional 

Un poco después, aferrado a sus hijos durante el himno nacional argentino, pareció verse sobrepasado por el canto ensordecedor de miles y miles de argentinos, ante lo que eligió el mutismo.

Una bandera lo homenajeó desde la segunda bandeja de las gradas: "Gracias por todo, mi capitán".

Si bien siempre es protagonista excluyente de cada partido del combinado, esta vez todo el espectáculo lo tuvo en el centro de la escena, aun cuando el atacante no resaltó durante buena parte del primer tiempo, hasta que llegó la apertura del marcador.

Minutos antes del pitido final, el público solo se dedicó a corear su nombre además de mencionar el próximo desafío del equipo del entrenador Lionel Scaloni, al cantar "el que no salta, no va al Mundial".

Una ovación eterna, los abrazos de sus compañeros de equipo y espectaculares fuegos de artificio arroparon a Messi en uno de los primeros cierres de su inigualable carrera futbolística.

*Información EFE.

