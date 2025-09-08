Túnez logra su clasificación al Mundial 2026

Túnez aseguró su presencia en el Mundial 2026 de la FIFA tras una ajustada victoria por 1-0 sobre Guinea Ecuatorial este lunes. El gol decisivo llegó en el minuto 94 gracias a Mohamed Ali Ben Romdhane, quien se convirtió en el héroe de las Águilas de Cartago y aseguró la séptima participación del país norteafricano en una fase final de la Copa del Mundo. Este triunfo confirma a Túnez como la segunda selección africana en clasificar, junto con Marruecos, y la decimoctava a nivel mundial en conseguir su boleto para el torneo.
El encuentro, intenso y lleno de emociones, mostró la solidez defensiva del conjunto tunecino, que supo mantener la ventaja mínima hasta el pitido final. A lo largo de la fase de clasificación, Túnez se destacó en el grupo H con 22 puntos, logrando siete victorias y solo un empate frente a Namibia, lo que refleja la consistencia y el trabajo táctico de la selección bajo la dirección del técnico Sami Trabelsi.
Túnez, selección 18 en clasificar al Mundial 2026
El grupo H de África, integrado por Santo Tomé y Príncipe, Malaui, Guinea Ecuatorial, Namibia y Liberia, presentó desafíos importantes para Túnez. Sin embargo, el equipo norteafricano supo imponerse con autoridad en la mayoría de los encuentros, mostrando un fútbol equilibrado y eficiente que le permitió mantenerse invicto salvo por el empate mencionado. La clasificación confirma la capacidad del equipo para superar adversidades y consolidar su presencia en el fútbol internacional.
Con la incorporación de Túnez, la lista de selecciones clasificadas al Mundial 2026 ya suma 18 países. A los anfitriones Estados Unidos, México y Canadá, se suman naciones como Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Colombia, Nueva Zelanda y Marruecos. Este grupo diverso refleja la expansión global del fútbol y promete un torneo lleno de intensidad, rivalidad y espectáculo para los aficionados de todo el mundo.