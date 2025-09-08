 Túnez logra su clasificación al Mundial 2026
Túnez logra su clasificación al Mundial 2026

Con un gol en el minuto 94, Túnez se sumó como la selección número 18 en obtener su boleto al Mundial 2026, tras una ajustada victoria sobre Guinea Ecuatorial.

Túnez logra su clasificación al Mundial 2026 - instagram @tunisia_foot
Túnez logra su clasificación al Mundial 2026 / FOTO: instagram @tunisia_foot

Túnez aseguró su presencia en el Mundial 2026 de la FIFA tras una ajustada victoria por 1-0 sobre Guinea Ecuatorial este lunes. El gol decisivo llegó en el minuto 94 gracias a Mohamed Ali Ben Romdhane, quien se convirtió en el héroe de las Águilas de Cartago y aseguró la séptima participación del país norteafricano en una fase final de la Copa del Mundo. Este triunfo confirma a Túnez como la segunda selección africana en clasificar, junto con Marruecos, y la decimoctava a nivel mundial en conseguir su boleto para el torneo.

El encuentro, intenso y lleno de emociones, mostró la solidez defensiva del conjunto tunecino, que supo mantener la ventaja mínima hasta el pitido final. A lo largo de la fase de clasificación, Túnez se destacó en el grupo H con 22 puntos, logrando siete victorias y solo un empate frente a Namibia, lo que refleja la consistencia y el trabajo táctico de la selección bajo la dirección del técnico Sami Trabelsi.

Túnez, selección 18 en clasificar al Mundial 2026

El grupo H de África, integrado por Santo Tomé y Príncipe, Malaui, Guinea Ecuatorial, Namibia y Liberia, presentó desafíos importantes para Túnez. Sin embargo, el equipo norteafricano supo imponerse con autoridad en la mayoría de los encuentros, mostrando un fútbol equilibrado y eficiente que le permitió mantenerse invicto salvo por el empate mencionado. La clasificación confirma la capacidad del equipo para superar adversidades y consolidar su presencia en el fútbol internacional.

Con la incorporación de Túnez, la lista de selecciones clasificadas al Mundial 2026 ya suma 18 países. A los anfitriones Estados Unidos, México y Canadá, se suman naciones como Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Colombia, Nueva Zelanda y Marruecos. Este grupo diverso refleja la expansión global del fútbol y promete un torneo lleno de intensidad, rivalidad y espectáculo para los aficionados de todo el mundo.

