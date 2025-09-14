Roony Bardghji, el futbolista que debutó con Barcelona

El nuevo fichaje del Barcelona, el sueco Roony Bardghji, estuvo hoy de titular y firmó su debut con el primer equipo en La Liga ante el Valencia, donde el club blaugrana logró la victoria de 6-0.
El sueco es un extremo que viene del Copenhague en Dinamarca. El Barcelona pago 2.5 millones de euros por su traspaso, aunque la cantidad del traspaso no suma una cantidad alta, había muchos equipos grandes europeos que querían al jugador, como Manchester City, Bayern Múnich, Manchester United y Chelsea.
Tras su traspaso a España, el Barcelona estuvo cerca de cederlo al Galatasaray en Turquía, pero no se concretó el traspaso. Hoy fue titular en la plantilla de Hansi Flick. El entrenador alemán le dio la oportunidad a varios jugadores que normalmente no ven titularidades como Marc Casadó, Fermín López, Marcus Rashford y el propio Roony Bardghji. El sueco iba empezar el encuentro en la banca, pero tras la decisión de Hansi Flick de banquear al brasileño Raphinha, el sueco pudo hacer su debut.
Más de Roony Bardghji
El extremo derecho sueco Roony Bardghji nació en Kuwait, pero vivió la mayoría de su juventud en Suecia. Pasó por la academia del Malo y en 2020 fue fichado por el Copenhage de Dinamarca. Debutó con el equipo danés en noviembre del 2021 con tan solo 16 años y 6 días, marcando su primer gol tan solo una semana después.
Disputo 84 partidos con el cuadro danés y marcó 15 goles. Ganó la liga danesa en 2022, 2023 y 2025. Además, ganó la edición 2023 y 2024 de la Copa de Dinamarca.
En mayo de 2024, sufrió una lesión grave de ligamentos cruzados en un partido contra el Brondby. Esta lesión lo mantuvo afuera de las canchas por un año entero.
El sueco es un extremo por derecha que hace muchos recortes con su pie izquierdo. Es un jugador muy veloz con la capacidad de crear desbordes, tiene muy buenos disparos que encuentra el gol, habilidoso y con buena visión de campo.
Hoy contra el Valencia empezó como titular y fue sustituido al comienzo del segundo tiempo por Raphinha. Se vio bien en su debut, teniendo pocos minutos, pero dando 12 pases precisos, un centro y un tiro a puerta, provocando peligro para el marco rival.