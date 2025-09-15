 Real Madrid recupera a Jude Bellingham y Eduardo Camavinga
Deportes

Real Madrid recupera a Jude Bellingham y Eduardo Camavinga

Bellingham vuelve antes de lo previsto tras su operación de hombro, cuyo regreso se esperaba hasta octubre, mientras Camavinga reaparece tras más de cuatro meses sin jugar desde abril.

Compartir:
Jude Bellingham y Eduardo Camavinga en el entreno del Real Madrid - Real Madrid C.F.
Jude Bellingham y Eduardo Camavinga en el entreno del Real Madrid / FOTO: Real Madrid C.F.

El Real Madrid ha dado a conocer su convocatoria para el estreno en la Liga de Campeones frente al Olympique de Marsella en el estadio Santiago Bernabéu, y las principales novedades son los regresos de Jude Bellingham y Eduardo Camavinga. Ambos futbolistas refuerzan un centro del campo que se había visto limitado por las lesiones, ofreciendo a Xabi Alonso alternativas de peso en una cita europea de máxima exigencia.

El caso de Bellingham resulta especialmente llamativo, ya que el mediocampista inglés regresa antes de lo previsto tras su operación en el hombro izquierdo, a la que se sometió el pasado 18 de julio en Londres. La intervención puso fin a un problema que arrastraba desde hace más de un año y medio, y su recuperación en menos de dos meses es vista como un triunfo tanto del jugador como del cuerpo médico madridista.

Real Madrid recupera elementos importantes

Por su parte, Camavinga también vuelve después de un largo parón. El francés sufrió un esguince en el tobillo derecho el 10 de agosto, lo que retrasó su reincorporación. Su último partido oficial con el Real Madrid data del 23 de abril, por lo que su retorno supone un alivio para el cuerpo técnico, que contará nuevamente con la versatilidad y despliegue físico de uno de los futbolistas más prometedores del plantel.

A pesar de estas buenas noticias, Xabi Alonso sigue afrontando bajas importantes. Ferland Mendy y Antonio Rüdiger estarán fuera por lesiones musculares, mientras que Endrick, aunque ya entrena parcialmente con el grupo, aún no está disponible para competir. La convocatoria también incluye el cambio en la portería, con Fran González entrando en lugar de Sergio Mestre. Con estos movimientos, el Real Madrid buscará comenzar con pie derecho su camino en la Champions, respaldado por el regreso de dos piezas clave en la medular.

En Portada

EN IMÁGENES. Desfile recorre el centro de la Ciudad para celebrar la Independenciat
Nacionales

EN IMÁGENES. Desfile recorre el centro de la Ciudad para celebrar la Independencia

08:26 AM, Sep 15
Rubio dice que Hamás puede rendirse esta noche si quisierat
Internacionales

Rubio dice que Hamás puede "rendirse esta noche" si quisiera

07:41 AM, Sep 15
Carlos El Pescado Ruiz celebra su cumpleaños número 46t
Deportes

Carlos El Pescado Ruiz celebra su cumpleaños número 46

07:52 AM, Sep 15
La belleza y significado de los 7 símbolos patrios de Guatemalat
Farándula

La belleza y significado de los 7 símbolos patrios de Guatemala

07:07 AM, Sep 15

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidos#liganacionalEE.UU.redes socialesMundial 2026Futbol GuatemaltecoJusticiaSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos