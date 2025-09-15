Real Madrid recupera a Jude Bellingham y Eduardo Camavinga

El Real Madrid ha dado a conocer su convocatoria para el estreno en la Liga de Campeones frente al Olympique de Marsella en el estadio Santiago Bernabéu, y las principales novedades son los regresos de Jude Bellingham y Eduardo Camavinga. Ambos futbolistas refuerzan un centro del campo que se había visto limitado por las lesiones, ofreciendo a Xabi Alonso alternativas de peso en una cita europea de máxima exigencia.
El caso de Bellingham resulta especialmente llamativo, ya que el mediocampista inglés regresa antes de lo previsto tras su operación en el hombro izquierdo, a la que se sometió el pasado 18 de julio en Londres. La intervención puso fin a un problema que arrastraba desde hace más de un año y medio, y su recuperación en menos de dos meses es vista como un triunfo tanto del jugador como del cuerpo médico madridista.
Real Madrid recupera elementos importantes
Por su parte, Camavinga también vuelve después de un largo parón. El francés sufrió un esguince en el tobillo derecho el 10 de agosto, lo que retrasó su reincorporación. Su último partido oficial con el Real Madrid data del 23 de abril, por lo que su retorno supone un alivio para el cuerpo técnico, que contará nuevamente con la versatilidad y despliegue físico de uno de los futbolistas más prometedores del plantel.
A pesar de estas buenas noticias, Xabi Alonso sigue afrontando bajas importantes. Ferland Mendy y Antonio Rüdiger estarán fuera por lesiones musculares, mientras que Endrick, aunque ya entrena parcialmente con el grupo, aún no está disponible para competir. La convocatoria también incluye el cambio en la portería, con Fran González entrando en lugar de Sergio Mestre. Con estos movimientos, el Real Madrid buscará comenzar con pie derecho su camino en la Champions, respaldado por el regreso de dos piezas clave en la medular.