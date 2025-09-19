 Presidente Bernardo Arévalo recibe a Lester Martínez
Deportes

FOTOS: Así fue la visita de Lester Martínez al Palacio Nacional de la Cultura

El boxeador guatemalteco se reunió con el presidente Bernardo Arévalo, quien resaltó la disciplina, coraje y valentía de Lester, "un ejemplo para el pueblo".

Presidente Bernardo Arévalo recibió al boxeador Lester Martínez en el Despacho Presidencial
Presidente Bernardo Arévalo recibió al boxeador Lester Martínez en el Despacho Presidencial / FOTO: @BArevalodeLeon

El boxeador guatemalteco, Lester Martínez, fue recibido esta mañana por el presidente del país, Bernardo Arévalo, en el Despacho Presidencial ubicado en el Palacio Nacional de la Cultura de zona 1 capital.

El encuentro entre el pugilista y el primer mandatario del país se dio tras su histórica pelea número 20, celebrada el pasado sábado en el Allegiant Stadium en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, y en donde el oriundo de Petén, logró empatar con el francés Christian M'billi, manteniendo así su invicto como boxeador profesional: 19 victorias, un empate y cero derrotas.

Tras el encuentro de esta mañana, el presidente Bernardo Arévalo utilizó sus redes sociales para enviar un emotivo mensaje al deportista chapín que desde el 2019 viene poniendo en alto el nombre y la bandera de Guatemala.

"¡Lester es uno de los grandes! Tu disciplina, tu coraje y tu valentía son un ejemplo para todo un pueblo. Gracias por darle tanta alegría a todo un país. ¡Estamos contigo!", fue el mensaje emitido por Arévalo en su cuenta oficial de X.

Dentro de la reunión, la cual se hizo en el Despacho Presidencial, estuvieron presentes por parte del boxeador Lester Martínez, sus padres y su manager Ramón Hernández. Asimismo, estuvo Francisco Aguilar, el viceministro del Deporte y la Recreación del Ministerio de Cultura y Deportes.  

Lester Martínez asegura que será campeón mundial ante Christian M’billi

El boxeador participó en “La Ronda” del Ejecutivo, que se realiza en el Palacio Nacional de la Cultura, previo a reunirse con el presidente Bernardo Arévalo.

Recorrido por el Palacio Nacional de la Cultura

Este día fue especial para Lester Martínez, quien de acuerdo a sus segundas palabras, era la segunda vez que visitaba el Palacio Nacional de la Cultura. Su visita comenzó con la aparición de la conferencia de prensa del Ejecutivo, llamada "La Ronda", en la cual contestó dos preguntas, una relacionada a su posición en el ranquin de su división y la otra sobre la segunda pelea que sostendrá ante Christian M'billi.

Posteriormente, el boxeador nacional se reunió con el presidente del país, Bernardo Arévalo, donde de acuerdo a lo expresado posteriormente en declaraciones a los medios de comunicación, el encuentro fue amistoso. Incluso, Lester Martínez se permitió llamarlo "Tío Bernie".

Posteriormente, Martínez se reunió con la vicepresidenta Karin Herrera, quien también le manifestó su admiración y agradecimiento por poner en alto el nombre de Guatemala en cada combate.

Además, dentro de su recorrido se encontró al titular del Ministerio de Gobernación, Francisco Jiménez, con quien se tomó el tiempo para una fotografía.

En su camino por los históricos paseos del Palacio Nacional de la Cultura, muchas personas y funcionarios se fotografiaron con el talento nacional y aprovecharon para pedirle un autógrafo y darle palabras de agradecimiento y motivación.

Visita de Lester Martínez al Palacio Nacional de la Cultura | Byron de la Cruz

Visita de Lester Martínez al Palacio Nacional de la Cultura / Byron de la Cruz

Visita de Lester Martínez al Palacio Nacional de la Cultura | Byron de la Cruz

Visita de Lester Martínez al Palacio Nacional de la Cultura / Byron de la Cruz

Visita de Lester Martínez al Palacio Nacional de la Cultura | Byron de la Cruz

Visita de Lester Martínez al Palacio Nacional de la Cultura / Byron de la Cruz

Visita de Lester Martínez al Palacio Nacional de la Cultura | Byron de la Cruz

Visita de Lester Martínez al Palacio Nacional de la Cultura / Byron de la Cruz

Visita de Lester Martínez al Palacio Nacional de la Cultura | Byron de la Cruz

Visita de Lester Martínez al Palacio Nacional de la Cultura / Byron de la Cruz

Visita de Lester Martínez al Palacio Nacional de la Cultura | @BArevalodeLeon

Visita de Lester Martínez al Palacio Nacional de la Cultura / @BArevalodeLeon

Visita de Lester Martínez al Palacio Nacional de la Cultura | @BArevalodeLeon

Visita de Lester Martínez al Palacio Nacional de la Cultura / @BArevalodeLeon

Visita de Lester Martínez al Palacio Nacional de la Cultura | @BArevalodeLeon

Visita de Lester Martínez al Palacio Nacional de la Cultura / @BArevalodeLeon

Visita de Lester Martínez al Palacio Nacional de la Cultura | @BArevalodeLeon

Visita de Lester Martínez al Palacio Nacional de la Cultura / @BArevalodeLeon

