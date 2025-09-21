El DC United de Aaron Herrera cae ante el Inter Miami

El Inter Miami se impuso este sábado al DC United por 3-2 en un emocionante encuentro de la MLS que tuvo como gran protagonista a Lionel Messi. El astro argentino no solo firmó una asistencia magistral para Tadeo Allende, sino que además marcó un doblete que le permitió consolidarse como líder en la tabla de goleadores con 22 tantos en la temporada. Pese a la ausencia de Luis Suárez, quien cumplió su última fecha de suspensión, el equipo dirigido por Javier Mascherano logró mantener vivas sus aspiraciones de alcanzar la cima en la Conferencia Este.
Messi abrió el marcador al minuto 34 con un pase de precisión milimétrica hacia Allende, quien definió con solvencia para el 1-0. Aunque el Inter Miami mostró dominio en la primera mitad gracias al trabajo de Sergio Busquets y Rodrigo De Paul en la medular, el DC United nunca bajó los brazos. El portero Óscar Ustari salvó a su equipo en varias ocasiones, pero poco pudo hacer ante el cabezazo de Christian Benteke en el minuto 54, que puso el empate momentáneo en el marcador.
Aaron Herrera no puede contra la artillería del Inter Miami
La reacción del conjunto rosa no se hizo esperar. Messi volvió a ser determinante al minuto 66 con una definición certera tras un pase de Jordi Alba, y en el 85 sentenció con un disparo impecable desde la frontal del área que entró en la escuadra. Aunque Jacob Murrell descontó en el tiempo añadido para el DC United, el esfuerzo fue insuficiente para evitar la derrota. Incluso, el Inter Miami pudo ampliar la ventaja desde el punto penal, pero Mateo Silvetti envió su remate al larguero.
En cuanto al desempeño del guatemalteco Aaron Herrera, el defensor completó los 90 minutos y fue uno de los jugadores más destacados de su equipo. Según los datos de Sofascore, alcanzó una calificación de 7.1 gracias a su solidez defensiva y precisión en la distribución del balón. Herrera registró 47 toques, un 94 % de efectividad en pases (30 de 32), un pase clave, además de 2 centros y 4 balones largos correctos. También sumó 2 intercepciones, 1 bloqueo y 1 entrada, sin ser superado en el mano a mano.