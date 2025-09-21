 Rodri: "Ojalá el Balón de Oro lo gane un compañero"
Rodri: "Ojalá el Balón de Oro lo gane un compañero"

El ganador del Balón de Oro 2024 mencionó a Pedri o Lamine Yamal como opciones a ganar el premio.

Rodri se refirió a la próxima entrega del Balón de Oro
Rodri se refirió a la próxima entrega del Balón de Oro / FOTO: EFE

Rodrigo Hernández, "Rodri", centrocampista español del Manchester City, deseó que el Balón de Oro "lo gane un compañero" y mencionó a Pedri y a Lamine Yamal como dos de los favoritos.

El vigente ganador del trofeo atendió a EFE y al diario AS en la zona mixta del Etihad Stadium después de que su equipo, el City, empatara a uno contra el Arsenal.

"Este año lo veré desde la tele, pero ojalá que lo gane un compañero, Lamine, Pedri, el que sea. Me encantaría, es una fiesta del fútbol y que lo gane el mejor", dijo Rodri.

Lamine es el principal favorito al galardón junto a su compañero en el Barcelona Raphinha y Ousmane Dembelé, del Paris Saint Germain.

De ganarlo Pedro o Lamine, sería la primera vez en la historia que España tiene dos Balones de Oro consecutivos.

"Sería brutal, hablaría un poco del momento del fútbol español. Ojalá que sea así y que vengan muchos más, porque estamos en un momento muy bueno", finalizó.

Sobre el partido

Rodrigo Hernández, centrocampista del Manchester City, aseguró este domingo que ante el Arsenal (1-1) jugaron un partido "muy inteligente" y que el nivel competitivo del equipo "ha crecido muchísimo durante la última semana".

"Una mezcla de todo. El nivel competitivo del equipo ha crecido muchísimo durante la última semana. Creo que hemos dado un paso adelante. Realmente venimos a la casa de uno de los mejores clubes de Europa ahora mismo, con un físico imponente, que juega en su casa... Nos han sometido, pero hemos usado nuestras armas, hemos jugado el partido que queríamos y el más inteligente, y hemos estado a dos minutos de que nos salga bien", aseguró Rodri.

"Muchas veces el planteamiento es uno y las consecuencias del partido te llevan por otro lado. Hemos visto a un equipo (el Arsenal) que se ha impuesto en esos balones, también porque tienen ese prototipo de jugador, quizás menos técnicos, pero mucho más físicos, que te hacen ganar esos duelos y al final te someten. Más si cabe en tu casa", dijo Rodri.

*Información EFE.

