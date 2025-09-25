Afición de Xelajú insulta a jugadores de Comunicaciones

Durante el partido de Xelajú M. C. de Guatemala vs. Sporting San Miguelito de Panamá por la Copa Centroamericana Concacaf 2025, los jugadores de Comunicaciones y actualmente seleccionados, Stheven Robles y Erick Lemus pasaron un momento incómodo durante su presencia en el estadio Cementos Progreso de la zona 6 capitalina.
En un día donde la fiesta estaba preparada para la gente de Quetzaltenango, la aparición inesperada de dos grandes protagonistas del futbol nacional causó alboroto en la afición que ayer actuó de local. Se trata de la llegada de los actuales seleccionado Stheven Robles y Erick Lemus al estadio Cementos Progreso donde jugaban Xelajú y Sporting San Miguelito.
Mediante un video publicado en la red social de TikTok por @fanclubxelaju, se observa el momento en el cual la afición de Xelajú se percata de la presencia de los jugadores de Comunicaciones, situación que los llevó a generar una serie de insultos para Robles y Lemus.
Los jugadores reaccionaron de forma positiva al saludarlos y aceptar con gracia el momento dedicado por la afición local.
Es de recordar que dentro de Xelajú M. C. hay jugadores que fueron referentes en Comunicaciones y que hicieron amistades con varios jugadores, entre ellos Jorge Aparicio y Jesús López. Siendo una amistad pública la de Robles con Aparicio. Ante ello, los seleccionados acudieron a observar el juego donde eran parte sus amistades y excompañeros de equipo y de Selección Nacional de Guatemala.
@fanclubxelajumc
Jugadores de @Comunicaciones FC Steven Robles y Kuki Lemus observaron está noche el partido del Más Grande Departamental ante el Sporting San Miguelito. Así reaccionó La mejor Afición con los seleccionados en el estadio Cementos Progreso. Dale Xela 🇳🇱 📽️Lucas F.♬ Void Cadence - Deep Waves & Universatility Group
Porra dedicada a Comunicaciones
Otro de los momentos que marcó la afición de Xelajú en el duelo ante San Miguelito fue la parte donde la porra del Sexto Estado le dedicó una porra a Comunicaciones.
Usando la base de su porra: "Crema, mi buen amigo", los de Xelajú le cambiaron totalmente la letra a dicha canción de apoyo, convirtiéndola en un insulto para la afición blanca. Con eso se deja clara la rivalidad que existe entre ambas aficiones por ser la mejor del ámbito nacional.
En total, 3,094 aficionados de Xelajú asistieron anoche al partido ante Sporting San Miguelito donde el representativo quetzalteco ganó 2-0 el juego de ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana Concacaf 2025.