 Afición de Xelajú insulta a jugadores de Comunicaciones
Deportes

Jugadores de Comunicaciones pasan incómodo momento en el Cemento Progreso

Afición quetzalteca insulta a jugadores de Comunicaciones durante el juego Xelajú-Sporting San Miguelito.

Compartir:
Afición de Quetzaltenango durante insultos a jugadores de Comunicaciones
Afición de Quetzaltenango durante insultos a jugadores de Comunicaciones / FOTO: Captura de video

Durante el partido de Xelajú M. C. de Guatemala vs. Sporting San Miguelito de Panamá por la Copa Centroamericana Concacaf 2025, los jugadores de Comunicaciones y actualmente seleccionados, Stheven Robles y Erick Lemus pasaron un momento incómodo durante su presencia en el estadio Cementos Progreso de la zona 6 capitalina. 

En un día donde la fiesta estaba preparada para la gente de Quetzaltenango, la aparición inesperada de dos grandes protagonistas del futbol nacional causó alboroto en la afición que ayer actuó de local. Se trata de la llegada de los actuales seleccionado Stheven Robles y Erick Lemus al estadio Cementos Progreso donde jugaban Xelajú y Sporting San Miguelito.

Mediante un video publicado en la red social de TikTok por @fanclubxelaju, se observa el momento en el cual la afición de Xelajú se percata de la presencia de los jugadores de Comunicaciones, situación que los llevó a generar una serie de insultos para Robles y Lemus.

Los jugadores reaccionaron de forma positiva al saludarlos y aceptar con gracia el momento dedicado por la afición local.

Es de recordar que dentro de Xelajú M. C. hay jugadores que fueron referentes en Comunicaciones y que hicieron amistades con varios jugadores, entre ellos Jorge Aparicio y Jesús López. Siendo una amistad pública la de Robles con Aparicio. Ante ello, los seleccionados acudieron a observar el juego donde eran parte sus amistades y excompañeros de equipo y de Selección Nacional de Guatemala. 

@fanclubxelajumc

Jugadores de @Comunicaciones FC Steven Robles y Kuki Lemus observaron está noche el partido del Más Grande Departamental ante el Sporting San Miguelito. Así reaccionó La mejor Afición con los seleccionados en el estadio Cementos Progreso. Dale Xela 🇳🇱 📽️Lucas F.

♬ Void Cadence - Deep Waves & Universatility Group

Porra dedicada a Comunicaciones   

Otro de los momentos que marcó la afición de Xelajú en el duelo ante San Miguelito fue la parte donde la porra del Sexto Estado le dedicó una porra a Comunicaciones.

Usando la base de su porra: "Crema, mi buen amigo", los de Xelajú le cambiaron totalmente la letra a dicha canción de apoyo, convirtiéndola en un insulto para la afición blanca. Con eso se deja clara la rivalidad que existe entre ambas aficiones por ser la mejor del ámbito nacional.

En total, 3,094 aficionados de Xelajú asistieron anoche al partido ante Sporting San Miguelito donde el representativo quetzalteco ganó 2-0 el juego de ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana Concacaf 2025.   

Más de tres mil aficionados apoyaron al Xelajú ante San Miguelito

La afición responde a Xelajú M. C. en el estadio Cementos Progreso, el cual se vistió de azul, blanco y rojo.

En Portada

Condenados deberán indemnizar y publicar aclaratoria en caso Farruko Popt
Nacionales

Condenados deberán indemnizar y publicar aclaratoria en caso Farruko Pop

09:42 AM, Sep 25
FIFA presenta a las mascotas oficiales del Mundial 2026t
Deportes

FIFA presenta a las mascotas oficiales del Mundial 2026

09:56 AM, Sep 25
Arévalo se reúne con el Secretario General de la ONUt
Nacionales

Arévalo se reúne con el Secretario General de la ONU

07:45 AM, Sep 25
Investigan red de tráfico tras desaparición de migrante guatemaltecat
Nacionales

Investigan red de tráfico tras desaparición de migrante guatemalteca

08:23 AM, Sep 25

Temas

GuatemalaFútbolEstados Unidosredes socialesEE.UU.Noticias de GuatemalaMundial 2026#liganacionalFutbol GuatemaltecoSeguridad vialJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos