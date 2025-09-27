 Herrera comparte su orgullo por Guatemala en el Mes Hispano
Deportes

Aaron Herrera: "Si clasificamos, Guatemala viviría la celebración más grande de su historia"

"Si por afición fuera, seríamos uno de los mejores equipos en el mundo por todo el apoyo que nos dan", confesó Aaron Herrera en una reciente entrevista para las plataformas digitales del DC United.

Compartir:
Aficionados guatemaltecos con Aaron Herrera - DC United
Aficionados guatemaltecos con Aaron Herrera / FOTO: DC United

El defensor guatemalteco-estadounidense Aaron Herrera, actual jugador del DC United, fue protagonista de una emotiva entrevista en el marco del Mes de la Hispanidad que celebra la MLS durante octubre. En sus declaraciones, el futbolista resaltó la importancia de sus raíces y el vínculo que mantiene con Guatemala, a pesar de haber nacido en Nuevo México, Estados Unidos. Según explicó, su padre, originario del país centroamericano, ha sido fundamental para inculcarle el amor y respeto por la cultura chapina.

Herrera habló con especial cercanía sobre lo que significa Guatemala para él y su familia, destacando incluso su gusto por la gastronomía local. Entre risas, mencionó que algunos de sus platillos favoritos son los frijoles, las tostadas y el salpicón, y añadió que cada vez que viaja al país para concentrarse con la Selección Nacional disfruta de la sazón especial que caracteriza a la cocina guatemalteca. Estas pequeñas conexiones culturales, afirmó, lo hacen sentirse aún más identificado con la tierra de su padre.

Aaron Herrera "enamorado" de la afición guatemalteca

En el plano deportivo, el lateral derecho expresó la ilusión que le genera la posibilidad de llevar a Guatemala a una Copa del Mundo. Reconoció el papel fundamental de la afición, describiéndola con palabras llenas de admiración: "Pensaría que somos uno de los mejores equipos en el mundo por todo el apoyo que nos dan. Si pudiéramos clasificar a la Copa del Mundo, creo que sería la fiesta más grande en la historia de Guatemala", expresó.

Antes de concluir la entrevista, Herrera recalcó lo orgulloso que se siente de representar a Guatemala y de vivir entre dos culturas: "Me siento muy orgulloso de donde soy y me da mucho orgullo mis raíces y de dónde viene mi papá. Es genial ser parte de dos culturas y es algo por lo que me siento afortunado".

Ahora, el defensor se prepara junto a la Selección Nacional para disputar dos compromisos clave en octubre: el 10 de octubre ante Surinam y el 14 frente a El Salvador, ambos como visitante, duelos que marcarán el rumbo en el camino hacia el Mundial del 2026, que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá.

Foto embed
Aaron Herrera, futbolista de la Selección de Guatemala - DC United

En Portada

Covial anuncia cierre parcial en ruta al Pacíficot
Nacionales

Covial anuncia cierre parcial en ruta al Pacífico

11:21 AM, Sep 27
La guatemalteca Gaby Soto logra histórico resultado en el Mundial de Ciclismot
Deportes

La guatemalteca Gaby Soto logra histórico resultado en el Mundial de Ciclismo

10:38 AM, Sep 27
Captan a Belinda junto a Khaby Lame, tiktoker detenido por ICE t
Farándula

Captan a Belinda junto a Khaby Lame, tiktoker detenido por ICE

10:57 AM, Sep 27
Atlético destroza al Real Madrid y se queda con el Derbit
Deportes

Atlético destroza al Real Madrid y se queda con el Derbi

10:21 AM, Sep 27

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidosredes socialesEE.UU.#liganacionalMundial 2026Real MadridSeguridad vialFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos