Carvajal se une a la lista de lesionados del Real Madrid

Dani Carvajal, capitán del Real Madrid, encendió las alarmas en el club tras lesionarse en el derbi madrileño frente al Atlético. El lateral derecho sufrió una rotura muscular en el sóleo de la pierna derecha después de un duro pisotón de Nico González, lo que lo obligó a retirarse con molestias. Las pruebas médicas realizadas en Valdebebas confirmaron las sospechas y, según el parte oficial del club, el jugador queda pendiente de evolución, aunque se estima que estará entre cuatro y cinco semanas de baja.
La lesión de Carvajal llega en un momento complicado para el técnico Xabi Alonso, quien ya había perdido a Trent Alexander-Arnold por un problema muscular, quedándose así sin laterales derechos disponibles para afrontar un calendario cargado de compromisos. El capitán madridista, pieza clave tanto en defensa como en la salida de balón, se perderá encuentros decisivos de LaLiga y, especialmente, los duelos de la Liga de Campeones, lo que supone un golpe sensible para la plantilla.
Carvajal lesionado; Militao fuera de convocatoria por precaución
Por otra parte, la preocupación también se extendió a Éder Militao, que tuvo que abandonar el campo al descanso del derbi tras recibir un fuerte golpe en el tobillo en una acción defensiva frente a Alexander Sorloth. Sin embargo, las pruebas descartaron una lesión ósea y confirmaron únicamente una contusión fuerte. El defensor brasileño permanecerá bajo tratamiento durante tres días, con la esperanza de reincorporarse a los entrenamientos de cara al próximo duelo liguero contra el Villarreal.
El Real Madrid respira con alivio respecto a Militao, pero afronta la baja de Carvajal con la necesidad de encontrar soluciones inmediatas en la banda derecha. La ausencia del capitán obliga a Alonso a replantear su esquema defensivo, ya sea improvisando con un central en el lateral o dando oportunidad a jugadores de la cantera. Lo cierto es que la situación compromete al equipo en un tramo crucial de la temporada, en el que la solidez defensiva será determinante para mantener vivas las aspiraciones en todas las competiciones.