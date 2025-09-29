Amarini Villatoro: "Tenemos un buen equipo para clasificar"

El técnico de Xelajú Mario Camposeco, el guatemalteco Amarini Villatoro, está confiando en que tiene un gran plantel de jugadores para buscar este jueves dos grandes objetivos: Clasificar a semifinales de la Copa Centroamericana Concacaf 2025 y ganar el derecho a participar en la Copa de Campeones Concacaf 2026.
"Estoy contento, sobre todo porque en el torneo nacional hemos ido recuperando terreno, estamos más cerca de los que van punteando de los que están de último. Dejamos ir muchos puntos en casa y debemos recuperarlos de alguna manera, tenemos que ser regulares", reconoció Amarini Villatoro durante una entrevista en el programa Superdeportivo de Emisoras Unidas de Guatemala.
Villatoro dijo que les ha costado una parte de este ciclo por la cantidad de partidos jugados como visitante (hace alusión a jugar en el estadio Cementos Progreso): "Ha costado por el desgaste de los viajes y juegos. Llevamos en el torneo internacional (Copa Centroamericana) seis partidos de visita, y es sumarle la cantidad de kilómetros que viajamos hacia la capital, pero la dosificación ha sido buena".
Difícil visita a Panamá
El jueves, Xelajú jugará ante Sporting San Miguelito en territorio panameño y tratará de sacarle rédito al triunfo 2-0 logrado la semana pasada en zona 6 capital. "Ahora nos toca cerrar la llave en Panamá, una visita difícil en una cancha complicada por la humedad, y sobre todo ante el rival que no es un mal equipo, y con la intención de ir a buscar el resultado", aseguró Amarini Villatoro.
Respecto a su propuesta de juego ante San Miguelito, Amarini expresó: "Sería un error de nuestra parte solo especular y esperar, considero que tenemos el equipo para hacer una propuesta decente".
Sobre el rival, Amarini Villatoro lo analizó así: "Es un equipo que se para bien, es intenso, joven y aguerrido. De local cambia un poco, pero creo que apuestan mucho al error del rival y la pelota parada. Apuestan mucho también a las transiciones rápidas. Es un equipo que es bien intenso en el primer tiempo y en el segundo tiempo no tienen mucha efectividad".
Asimismo, Amarini Villatoro explica que, tienen duda de saber cómo encarará el duelo su rival, ya que tienen la necesidad de ganar la serie. "En una serie así no han estado (con desventaja en cuanto al marcador). Me imagino yo que saldrían a buscar un poco más, a pesar de que son un poco más cauteloso".
Plaza Amador o Real España sería el rival de Xelajú M. C. ya sea para semifinales de la Copa Centroamericana 2025 o la serie de play-in en busca del boleto a Copa de Campeones de la Concacaf. En ese sentido, Amarini Villatoro recordó: "El Plaza Amador ha ganado casi todos sus partidos. Real España es un equipo muy bien ordenado y que nos ganó en partido de pretemporada".
Por último, Amarini Villatoro reconoce: "No será fácil en Panamá, pero tenemos un buen equipo para clasificar".
Xelajú M. C. viaja a Panamá con dos bajas: Claudio de Oliveira quien viene saliendo de una lesión y Elmer Cardoza quien está concentrado con la Selección de Guatemala.