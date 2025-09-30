 Concacaf sanciona de nuevo a Jeaustin Campos y a Real España
Deportes

Concacaf sanciona nuevamente a Jeaustin Campos y al Real España

Por la utilización de una "comunicación electrónica para evadir el cumplimiento de una sanción", el técnico costarricense es castigado de nuevo.

Jeaustin Campos, técnico del Real España - Alex Meoño
Jeaustin Campos, técnico del Real España / FOTO: Alex Meoño

Las noticias no son las más positivas para el equipo hondureño del Real España y su técnico, el costarricense Jeaustin Campos, quien nuevamente fue sancionado por el Comité Disciplinario de la Concacaf, y este nuevo castigo se suma al impuesto por sus gestos discriminatorios ante la afición de Municipal, hechos ocurridos en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol.

"El Comité Disciplinario de Concacaf ha anunciado sanciones adicionales al Real España y a su director técnico Jeaustin Campos, tras una infracción al reglamento de competencia ocurrida durante el partido de la Copa Centroamericana Concacaf 2025 entre Real España y Sporting San Miguelito, el jueves 28 de agosto de 2025", señala el máximo ente rector de la región Norte, Centro y Caribe.

La Concacaf argumentó que: "Después de abrir un caso disciplinario y revisar la documentación y pruebas recopiladas durante la investigación, y con base en el reglamento de competencia y el Código Disciplinario de Concacaf, el Comité ha impuesto una suspensión adicional de dos partidos a Campos, así como una multa de cantidad no revelada al Real España por el uso de ‘comunicación electrónica para evadir el cumplimiento de una sanción’".

Campo deberá cumplir los partidos restantes de su suspensión -originalmente impuesta por el uso de gestos discriminatorios el miércoles 13 de agosto de 2025- durante los próximos partidos de la Copa Centroamericana Concacaf 2025 y en cualquier edición futura de la competencia en la que sea eligible para participar.

Sanción por gestos discriminatorios

Durante la fase de grupo de la actual Copa Centroamericana Concacaf, Municipal recibió al Real España el 13 de agosto en el estadio El Trébol. El partido concluyó con triunfo de los "Rojos" 2-1.

Al final de ese partido, y cuando Campos se dirigía a los camerinos hizo señales discriminatorias contra la afición de Municipal, lo que le significó se sancionado por 10 partidos.

De esa suspensión, Jeaustin Campos ya no dirigió en los duelos ante Diriangén y Sporting San Miguelito (fase de grupos) y frente a Plaza Amador (ida de los cuartos de final), pero fue en el duelo ante San Miguelito del 28 de agosto donde utilizó comunicación electrónica y de esta forma evadió el castigo impuesto por la Concacaf, por lo que se hizo acreedor a otros dos partidos de sanción.

Concacaf sanciona a Jeaustin Campos por uso de gestos discriminatorios

El técnico costarricense hizo gestos a la afición de Municipal que le costó una inhabilitación de 10 partidos.

