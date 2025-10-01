 Hansi Flick reconoce la superioridad del Paris Saint-Germain
Hansi Flick reconoce la superioridad del Paris Saint-Germain

"Hoy no podemos decir que estemos al mismo nivel que el PSG", admitió Flick, aunque confía en que el Barça recupere su mejor versión y destacó la "filosofía de juego fantástica" de los parisinos.

Hansi Flick, técnico del FC Barcelona - EFE
Hansi Flick, técnico del FC Barcelona / FOTO: Agencia EFE

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, reconoció la derrota de su equipo por 1-2 frente al París Saint-Germain en la segunda jornada de la Liga de Campeones como un duro golpe, pero también como una oportunidad de aprendizaje. "Este partido nos ayuda mucho de cara al futuro. Estoy seguro de que podemos jugar como el PSG, pero para ello tienes que aguantar 90 minutos defendiendo y atacando y eso lo debemos aprender. En el PSG todos quieren el balón, saben aprovechar los espacios... son cosas que debemos mejorar", expresó el técnico alemán en rueda de prensa.

El preparador azulgrana admitió que el PSG fue justo vencedor, sobre todo en el segundo tiempo, donde sus jugadores no pudieron controlar el juego. Además, lamentó la falta de solidez en los minutos finales, cuando Gonçalo Ramos anotó el tanto decisivo en el minuto 90. "Cuando defiendes un 1-1, debes jugar con un poco más de inteligencia al final del partido, y eso no ha pasado. Nos han marcado en una transición y lo debemos aprender. Hay que jugar más estructurados y cubrir todos los espacios. Y al final del partido no fue así", señaló Flick con evidente frustración.

Hansi Flick se enfunda en un abrazo con Luis Enrique - Agencia EFE

Flick cree que el cansancio fue factor en la derrota

A lo largo de su análisis, el técnico insistió en que al equipo le faltó mantener su "estructura" habitual, especialmente en la segunda parte, donde la fatiga mermó el rendimiento de figuras clave. "Jugadores como Frenkie de Jong, Marcus Rashford o Pedri estaban muy cansados", explicó, subrayando que esa pérdida de energía fue determinante para que el PSG encontrara espacios y se mostrara más sólido en el cierre del partido.

Pese a la derrota, Flick quiso dejar un mensaje de confianza y autocrítica constructiva. "Hoy no podemos decir que estemos al mismo nivel que el PSG, pero creo que no hemos mostrado nuestra mejor versión. Estamos trabajando para volver a nuestro mejor nivel. Por eso, tenemos que mejorar las cosas que no estamos haciendo bien", afirmó. Finalmente, elogió a su rival, destacando que "tienen una filosofía de juego fantástica, con jugadores jóvenes de mucha calidad y que en la segunda parte tuvieron piernas más frescas" gracias a los cambios realizados.

