 Convocados de Argentina para amistosos en Estados Unidos
Deportes

Convocados de Argentina para amistosos en Estados Unidos

Lionel Messi, Franco Mastantuono y tres novedades en la lista de Lionel Scaloni para amistosos ante Venezuela y Puerto Rico.

Lionel Messi jugará ante Venezuela y Puerto Rico
Lionel Messi jugará ante Venezuela y Puerto Rico / FOTO: EFE

La selección de Argentina de futbol comunicó este viernes la lista de jugadores convocados para disputar dos partidos amistosos en Estados Unidos en este mes contra sus pares de Venezuela y Puerto Rico, de la que hacen parte Lionel Messi, Franco Mastantuono y tres jugadores que no habían sido citados hasta ahora por el entrenador Lionel Scaloni.

Tras cerrar como líder una destacada participación en las eliminatorias suramericanas para el Mundial 2026, la "Albiceleste" avanza en su puesta a punto para la competición del año próximo y comienza su calendario de amistosos el próximo 10 de octubre ante Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami.

Scaloni apeló a la misma base de jugadores que disputó las eliminatorias, mientras comienza a probar nombres nuevos de cara a la cita mundialista.

En esta ocasión, Facundo Cambeses, portero del Racing Club; Lautaro Rivero, joven zaguero del River Plate; y Aníbal Moreno, defensor del Palmeiras brasileño, son las caras nuevas en el plantel.

Lágrimas, amor y goles: La despedida soñada de Lionel Messi

“Leo” salió al campo de juego junto a sus tres hijos, Benjamín, Thiago y Mateo, fruto de su relación con Antonela Roccuzzo.

Los convocados

Entre los convocados destacan además el portero Emiliano Martínez, que estaba en duda por una lesión muscular; el delantero Julián Álvarez, de gran presente en el Atlético Madrid, y Franco Mastantuono, que rápidamente se ha convertido en pieza importante del Real Madrid tras su incorporación en agosto pasado.

A ellos se suman, entre otros, el volante Nicolás Paz (del Como 1907) y el delantero José Manuel López (Palmeiras), quien ya había sido citado para las dos fechas finales de las eliminatorias, aunque no jugó.

También vuelve a ser incluido el zaguero Marcos Senesi, del Bournemouth inglés, tras no haber sido citado en las últimas convocatorias.

Después del partido ante la 'Vinotinto', los dirigidos por Scaloni enfrentarán el día 13 a Puerto Rico en el estadio Soldier Field de Chicago.

El calendario de amistosos de la Albiceleste incluye también partidos contra Angola e India en noviembre y la 'Finalissima' contra España, que es altamente probable que se dispute en marzo próximo.

*Información EFE

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemalaredes socialesEstados UnidosEE.UU.#liganacionalReal MadridMundial 2026JusticiaLiga Nacional
