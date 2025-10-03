 Fechas y horarios para semifinales de Copa Centroamérica
Deportes

Xelajú conoce fechas y horarios para semifinal ante Real España

La Concacaf oficializó este día los horarios y las fechas de las series semifinales y play-in de Copa Centroamericana 2025.

Xelajú jugará con Real España por un boleto a la final de Copa Centroamericana 2025
Xelajú jugará con Real España por un boleto a la final de Copa Centroamericana 2025 / FOTO: EFE

Concacaf ha confirmado el calendario y los enfrentamientos para las semifinales y el play-in de la Copa Centroamericana Concacaf 2025. Las series de ida y vuelta se llevarán a cabo del 21 al 23 de octubre (partidos de ida) y del 28 al 30 de octubre de 2025 (partidos de vuelta). En el caso de Xelajú, único representante de Guatemala en esta instancia, arranca como visitante y cierra como local.

El último de los partidos de cuartos de final concluyó el jueves por la noche en Tegucigalpa, Honduras, con Olimpia (HON) uniéndose a Xelajú (GUA), Real España (HON) y Liga Deportiva Alajuelense (CRC) en las semifinales. Estos cuatro clubes también aseguraron su participación en la Copa de Campeones Concacaf del próximo año.

Los cuatro perdedores de los cuartos de final, Cartaginés (CRC), Sporting San Miguelito (PAN), Plaza Amador (PAN) y Motagua (HON), avanzaron al play-in de la Copa Centroamericana Concacaf, donde competirán por los dos lugares restantes de la Copa de Campeones 2026 para clubes centroamericanos.

Xelajú avanza a semifinales de la Copa Centroamericana 2025

El cuadro quetzalteco también logra un boleto para la Copa de Campeones Concacaf 2026.

Semifinales de ida

  • Miércoles 22 de octubre: Real España-Xelajú M.C a las 20:00 horas en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula, Honduras
  • Jueves 23 de octubre: Alajuelense-Olimpia a las 20:00 horas en el estadio Alejandro Morera Soto de Alajuela, Costa Rica
Romario da Silva, el Jugador del Partido en clasificación de Xelajú

De seis partidos disputados, los jugadores de Xelajú han ganado esta distinción individual en cinco ocasiones.

Semifinales de vuelta

  • Miércoles 29: Xelajú-Real España a las 20:00 horas en el estadio Cementos Progreso de la zona 6 de Ciudad de Guatemala, Guatemala
  • Jueves 30 de octubre: Olimpia-Alajuelense a las 20:30 horas en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa, Honduras

Luego de las semifinales, el ganador de cada enfrentamiento avanzará a la final de la Copa Centroamericana Concacaf 2025, donde se coronará al tercer campeón centroamericano.

La final de ida y vuelta está programada para el 25 y 27 de noviembre (partido de ida) y del 2 al 4 de diciembre (partido de vuelta).

Semifinales de Copa Centroamericana 2025 - Concacaf

