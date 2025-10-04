Resultado Comunicaciones vs Mixco - Jornada 13 Apertura 2025

El regreso de Iván Franco Sopegno al banquillo de Comunicaciones no trajo el cambio que la afición esperaba. En su séptima etapa al frente del club, el técnico argentino debutó con una dolorosa derrota 0-1 ante el Deportivo Mixco, en partido correspondiente a la jornada 13 del Torneo Apertura 2025. A pesar de los intentos por mostrar una nueva cara, el equipo volvió a dejar escapar puntos importantes y confirmó que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia reciente.
El encuentro fue trabado y con pocas oportunidades claras de gol, pero cuando todo apuntaba a un empate sin emociones, la suerte volvió a darle la espalda al conjunto crema. Al minuto 90+2, un disparo de Fernando Arce, desviado por un defensor, terminó venciendo al guardameta crema para sentenciar la victoria de Mixco. La frustración se apoderó del plantel y de la afición presente en el Estadio Cementos Progreso, que volvió a despedir al equipo entre silbidos y gestos de descontento.
Crisis de Comunicaciones
Con esta nueva derrota, Comunicaciones se estanca en la décima posición de la tabla, con apenas 11 puntos en 13 jornadas. El promedio de menos de un punto por partido refleja con crudeza la magnitud de la crisis. Los albos comparten puntaje con Marquense, que aún no disputa su encuentro de la fecha, y apenas superan por tres unidades a Guastatoya, que también perdió en su compromiso ante Cobán Imperial. La situación genera creciente preocupación en la dirigencia y pone a prueba la experiencia de Sopegno, quien deberá encontrar soluciones rápidas para evitar un desastre mayor.
En la próxima jornada, Comunicaciones visitará a Guastatoya en el Estadio David Cordón Hichos, en un enfrentamiento directo por la zona baja de la clasificación. Será un duelo clave para ambos conjuntos, especialmente para los cremas, que necesitan con urgencia sumar de a tres para mantener vivas sus opciones de avanzar a la liguilla. La historia y el prestigio del club exigen una reacción inmediata, pero el panorama, por ahora, sigue siendo sombrío para uno de los equipos más laureados del fútbol guatemalteco.