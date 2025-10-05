Ana Lucía Martínez vuelve a anotar con Cruz Azul

La futbolista guatemalteca Ana Lucía Martínez volvió a brillar en la Liga MX Femenil al marcar por segunda jornada consecutiva con la camiseta del Cruz Azul. La delantera fue pieza clave en la emocionante victoria 4-3 ante Xolos Femenil, resultado que mantiene vivas las aspiraciones del conjunto celeste de alcanzar la liguilla. Su rendimiento ha sido determinante para que el equipo recupere confianza y sume puntos importantes en la parte decisiva del torneo.
El tanto de Martínez llegó apenas al minuto 8 en las instalaciones de La Noria, cuando recibió un pase largo desde el mediocampo, controló con gran técnica y definió con categoría ante la salida de la guardameta rival. Ese gol abrió la cuenta en un duelo que se transformó rápidamente en una fiesta de anotaciones y emociones, con un Cruz Azul que mostró carácter y eficacia ofensiva para imponerse 4-3 en un partido vibrante de principio a fin.
Ana Lucía Martínez, pieza clave en Cruz Azul
Cabe destacar que la guatemalteca ya había sido protagonista a mitad de semana, al marcar en el empate 2-2 frente a Pachuca, las actuales campeonas de la Liga MX Femenil. En aquella ocasión, Martínez apareció en los minutos finales para rescatar un punto valioso y reafirmar su papel como una de las líderes futbolísticas y emocionales del conjunto cementero.
Con este nuevo gol, Ana Lucía Martínez alcanza tres anotaciones y seis asistencias en la presente temporada, consolidándose como una de las jugadoras más productivas en el ataque de Cruz Azul. Su regularidad, compromiso y talento continúan dejando en alto el nombre de Guatemala en el fútbol mexicano, demostrando por qué es una de las futbolistas centroamericanas más destacadas de la actualidad.