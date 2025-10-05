 Ana Lucía Martínez vuelve a anotar con Cruz Azul
Deportes

VIDEO. Ana Lucía Martínez vuelve a anotar con Cruz Azul

Ana Lucía Martínez volvió a ser protagonista con Cruz Azul al anotar por segunda jornada consecutiva y liderar la victoria 4-3 ante Xolos Femenil, manteniendo viva la lucha por la liguilla.

Compartir:
Ana Lucía Martínez volvió a anotar con Cruz Azul - Cruz Azul
Ana Lucía Martínez volvió a anotar con Cruz Azul / FOTO: Cruz Azul

La futbolista guatemalteca Ana Lucía Martínez volvió a brillar en la Liga MX Femenil al marcar por segunda jornada consecutiva con la camiseta del Cruz Azul. La delantera fue pieza clave en la emocionante victoria 4-3 ante Xolos Femenil, resultado que mantiene vivas las aspiraciones del conjunto celeste de alcanzar la liguilla. Su rendimiento ha sido determinante para que el equipo recupere confianza y sume puntos importantes en la parte decisiva del torneo.

El tanto de Martínez llegó apenas al minuto 8 en las instalaciones de La Noria, cuando recibió un pase largo desde el mediocampo, controló con gran técnica y definió con categoría ante la salida de la guardameta rival. Ese gol abrió la cuenta en un duelo que se transformó rápidamente en una fiesta de anotaciones y emociones, con un Cruz Azul que mostró carácter y eficacia ofensiva para imponerse 4-3 en un partido vibrante de principio a fin.

Ana Lucía Martínez, pieza clave en Cruz Azul

Cabe destacar que la guatemalteca ya había sido protagonista a mitad de semana, al marcar en el empate 2-2 frente a Pachuca, las actuales campeonas de la Liga MX Femenil. En aquella ocasión, Martínez apareció en los minutos finales para rescatar un punto valioso y reafirmar su papel como una de las líderes futbolísticas y emocionales del conjunto cementero.

Con este nuevo gol, Ana Lucía Martínez alcanza tres anotaciones y seis asistencias en la presente temporada, consolidándose como una de las jugadoras más productivas en el ataque de Cruz Azul. Su regularidad, compromiso y talento continúan dejando en alto el nombre de Guatemala en el fútbol mexicano, demostrando por qué es una de las futbolistas centroamericanas más destacadas de la actualidad.

Foto embed
Ana Lucía Martínez, jugadora del Cruz Azul Femenino - Cruz Azul

En Portada

Fotos: Operativos contra taxis pirata dejan un hombre capturadot
Nacionales

Fotos: Operativos contra taxis pirata dejan un hombre capturado

06:04 PM, Oct 04
Comunicaciones vuelve a caer y la crisis se profundiza con Sopegno en el banquillot
Deportes

Comunicaciones vuelve a caer y la crisis se profundiza con Sopegno en el banquillo

07:02 PM, Oct 04
Hamás denuncia que los bombardeos siguen sobre Gaza y acusa a Netanyahu de mentirt
Internacionales

Hamás denuncia que los bombardeos siguen sobre Gaza y acusa a Netanyahu de mentir

04:25 PM, Oct 04
Chucho López vuelve a la Selección de Guatemalat
Deportes

Chucho López vuelve a la Selección de Guatemala

02:28 PM, Oct 04

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidosredes socialesEE.UU.#liganacionalReal MadridLiga NacionalDonald TrumpJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos