 Tabla de goleadores del Apertura 2025, fecha 13
Deportes

Juan Apaolaza acorta distancia con el goleador del Apertura 2025

El jugador de Mixco, Nicolás Martínez, sigue siendo el goleador de la competencia. Suma un total de ocho goles.

Compartir:
Juan Apaolaza se acerca al goleador del Apertura 2025
Juan Apaolaza se acerca al goleador del Apertura 2025 / FOTO: @KennySports_

Juan Francisco Apaolaza, el delantero argentino de la Antigua G. F. C., sigue de cerca al líder de goleo del Apertura 2025 de la Liga Nacional, el también argentino Nicolás Martínez, jugador del Deportivo Mixco.

Este fin de semana se celebraron cinco de los seis juegos programados, ya que el duelo entre Achuapa y Marquense a jugarse el domingo se reprogramado debido a la fuerte lluvia que azotó Jutiapa y que impidió tener un campo de juego en buenas condiciones para celebrar el partido.

En la lucha por el título individual de goleo, Nicolás Martínez quien llegó a esta fecha con 8 goles, no pudo incrementar su cuota goleadora en el duelo donde los mixqueños visitar al Comunicaciones en el estadio Cementos Progreso.

El triunfo fue para los "Chicharroneros" 0-1 con gol marcado en tiempo adicional (90+2) por medio de Fernando Arce, quien llegó a su segundo gol de la competición.

Comunicaciones vuelve a caer y la crisis se profundiza con Sopegno en el banquillo

Ni el regreso de Sopegno pudo cambiar la historia: Comunicaciones perdió 0-1 ante Mixco con un gol en el minuto 90+2 y sigue hundido en una crisis que parece no tener fin en el Apertura 2025.

Gol de Apaolaza

Por su parte, Antigua recibió a Xelajú en el último partido dominical, el cual se jugó en el estadio Pensativo de la Antigua Guatemala. Ahí, los "Coloniales" de Mauricio Tapia se complicaron el duelo y tuvieron que remontarle a los "Chivo" de Amarini Villatoro.

Juan Apaolaza igualó las acciones al minuto 65, tras un autogol de Gerson Chávez al 32. Y el gol de la remontada 2-1 la puso José Espinoza     en el 76. Para el goleador argentino Apaolaza este fue su gol número 6 del certamen.

Con el gol del sudamericano, se colocó como segundo en la tabla de goleadores del Apertura 2025 y quedó a 2 goles de darle alcance a su compatriota Nicolás Martínez.

Antigua remonta ante Xelajú y se lleva tres puntos valiosos

El campeón nacional sigue firme en su lucha de llegar al liderato de la competencia.

Tabla de goleadores del Apertura 2025, fecha 13 

NO. JUGADOR  CLUB GOLES
1 Nicolás Martínez (ARG) Mixco  8
2 Juan Apaolaza (ARG) Antigua  6
3 Carlos Martínez (GUA) Municipal 5
4 Darwin Lom (GUA) Comunicaciones  4
5 Pedro Báez (PAR) Xelajú 4

En el top 5 de la tabla de goleadores del campeonato nacional, destacan tres extranjeros y dos guatemaltecos. Por el país sacan la cara José Carlos Martínez de Municipal con 5 goles y Darwin Lom de Comunicaciones con 4 tantos.  

En Portada

Arévalo anuncia iniciativa de Ley Antipandillast
Nacionales

Arévalo anuncia iniciativa de Ley Antipandillas

07:58 AM, Oct 06
Derrumbe de gran magnitud en km 24 de ruta a El Salvador obstruye los cuatro carrilest
Nacionales

Derrumbe de gran magnitud en km 24 de ruta a El Salvador obstruye los cuatro carriles

06:30 AM, Oct 06
Meryl Streep dedica emotivo discurso a José Rubén Zamorat
Farándula

Meryl Streep dedica emotivo discurso a José Rubén Zamora

06:23 AM, Oct 06
¿Quién ganó La Casa de los Famosos México 3 y se llevó los 4 millones?t
Farándula

¿Quién ganó La Casa de los Famosos México 3 y se llevó los 4 millones?

06:10 AM, Oct 06

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidos#liganacionalredes socialesEE.UU.Real MadridLiga NacionalFutbol GuatemaltecoSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos