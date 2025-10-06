Juan Francisco Apaolaza, el delantero argentino de la Antigua G. F. C., sigue de cerca al líder de goleo del Apertura 2025 de la Liga Nacional, el también argentino Nicolás Martínez, jugador del Deportivo Mixco.
Este fin de semana se celebraron cinco de los seis juegos programados, ya que el duelo entre Achuapa y Marquense a jugarse el domingo se reprogramado debido a la fuerte lluvia que azotó Jutiapa y que impidió tener un campo de juego en buenas condiciones para celebrar el partido.
En la lucha por el título individual de goleo, Nicolás Martínez quien llegó a esta fecha con 8 goles, no pudo incrementar su cuota goleadora en el duelo donde los mixqueños visitar al Comunicaciones en el estadio Cementos Progreso.
El triunfo fue para los "Chicharroneros" 0-1 con gol marcado en tiempo adicional (90+2) por medio de Fernando Arce, quien llegó a su segundo gol de la competición.
Gol de Apaolaza
Por su parte, Antigua recibió a Xelajú en el último partido dominical, el cual se jugó en el estadio Pensativo de la Antigua Guatemala. Ahí, los "Coloniales" de Mauricio Tapia se complicaron el duelo y tuvieron que remontarle a los "Chivo" de Amarini Villatoro.
Juan Apaolaza igualó las acciones al minuto 65, tras un autogol de Gerson Chávez al 32. Y el gol de la remontada 2-1 la puso José Espinoza en el 76. Para el goleador argentino Apaolaza este fue su gol número 6 del certamen.
Con el gol del sudamericano, se colocó como segundo en la tabla de goleadores del Apertura 2025 y quedó a 2 goles de darle alcance a su compatriota Nicolás Martínez.
Tabla de goleadores del Apertura 2025, fecha 13
|NO.
|JUGADOR
|CLUB
|GOLES
|1
|Nicolás Martínez (ARG)
|Mixco
|8
|2
|Juan Apaolaza (ARG)
|Antigua
|6
|3
|Carlos Martínez (GUA)
|Municipal
|5
|4
|Darwin Lom (GUA)
|Comunicaciones
|4
|5
|Pedro Báez (PAR)
|Xelajú
|4
En el top 5 de la tabla de goleadores del campeonato nacional, destacan tres extranjeros y dos guatemaltecos. Por el país sacan la cara José Carlos Martínez de Municipal con 5 goles y Darwin Lom de Comunicaciones con 4 tantos.