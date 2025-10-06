Series de octavos de final del Mundial Sub-20 Chile 2025

La selección sub-20 de Ucrania, líder con 7 puntos del grupo B del Mundial juvenil que transcurre en Chile, y la de España, que se ha clasificado desde el C como una de las mejores terceras, abrirán este martes la fase de octavos de final, que se extenderá hasta el 9 de octubre.
Lideraron los 6 grupos de la versión 24 del torneo Japón, con una campaña perfecta de 9 puntos en el grupo A, Ucrania (7 en el B), Marruecos con 6 en el C, Argentina con 9 en el D, Estados Unidos con 6 en el E y Colombia con 5 en el F.
Acompañaron a estos líderes desde el segundo puesto la anfitriona selección de Chile con 3 puntos en el A, Paraguay con 4 en el B, México con 5 en el C, Italia con 4 en el D, Sudáfrica con 6 en el E y Noruega con 5 en el F.
La instancia que reúne a las dieciséis mejores selecciones se ha completado con cuatro que terminaron en el tercer puesto.
La primera entre las mejores terceras fue Francia con 6 puntos en el E. Nigeria sacó 4 en el F, misma renta de Corea del Sur en B y España en el C.
La primera jornada de los octavos de final la completarán este martes Chile y México.
Chile-México
La anfitriona Chile, carente de gol, se enfrenta este martes a la fuerte e invicta México por los octavos de final del Mundial Sub-20 en Valparaíso, en una prueba clave de la capacidad de los locales para sostenerse ante un equipo que tiene a la figura el torneo y uno de los goleadores, Gilberto Mora.
La "Rojita" y el "Tri" jugarán el único enfrentamiento latinoamericano que deparó la ronda de los 16 mejores y estarán luchando por avanzar a los cuartos de final donde enfrentarán al ganador entre la favorita Argentina y Nigeria.
Mora, la estrella mexicana y del Tijuana de 16 años, ha despuntado como el mejor jugador de la primera fase del certamen y uno de los máximos artilleros con tres dianas luego de convertir un doblete a España y una diana ante Marruecos.
Series de octavos de final:
- Ucrania-España en Valparaíso, martes 7 de octubre a las 13:30 horas GT
- Chile-México en Valparaíso, martes 7 de octubre a las 17:00 horas GT
- Colombia-Sudáfrica en Talca, miércoles 8 de octubre a las 13:30 horas GT
- Argentina-Nigeria en Santiago, miércoles 8 de octubre a las 13:30 horas GT
- Paraguay-Noruega en Talca, miércoles 8 de octubre a las 17:00 horas GT
- Japón-Francia en Santiago, miércoles 8 de octubre a las 17:00 horas GT
- Estados Unidos-Italia en Rancagua, jueves 9 de octubre a las 13:30 horas GT
- Marruecos-Corea del Sur en Rancagua, jueves 9 de octubre a las 17:00 horas GT.
*Información EFE.