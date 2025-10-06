Último partido de Jesús López con la Selección Nacional

Los rumores se hicieron realidad: Jesús López, el "Chucho", fue oficializado dentro de la convocatoria de Luis Fernando Tena para los partidos eliminatorios mundialista frente a Surinam (10 de octubre) y a El Salvador (martes 14 de octubre), ambos en condición de visitante.
El jugador que se dio a conocer con el América de México, y que pasó por los dos grandes de Guatemala: Municipal y Comunicaciones, y que actualmente es parte del Xelajú M. C., flamante semifinalista de la Copa Centroamericana Concacaf 2025, regrese a una convocatoria de Selección tras casi un año y nueve meses del último llamado (ante Islandia -amistoso-).
Jesús López tuvo su último partido oficial con Selección Nacional de Guatemala durante la Copa Oro 2023, cuando en cuartos de final, Jamaica venció a la "Bicolor" 1-0 con gol de Amari'i Bell y los eliminó de la máxima competencia de selecciones en Concacaf. Aquel día, 9 de julio de 2023, el "Chucho" López ingresó al minuto 82 por Carlos Mejía para jugar los últimos 8 minutos del partido.
Más adelante, Guatemala encararía la Nations League de la Concacaf 2023-2024, y Jesús López fue llamado para los partidos de local de la "Sele" ante El Salvador (7 de septiembre) y Panamá (10 de septiembre), pero no vio actividad. En ese torneo, Guatemala visitó en octubre a Trinidad y Tobago y Panamá, y ahí ya no apareció en convocatoria el "Chucho".
La Selección Nacional de Guatemala quedó eliminada en octubre de 2023 en la Nations League 2023-2024 y posteriormente comenzó una serie de partidos amistosos que la llevarían al inicio de la eliminatoria mundialista a la Copa del Mundo de la FIFA 2026.
Fue en enero de 2024, cuando Jesús López recibió otro llamado de Selección, esta vez, para un amistoso ante Islandia. Aquella vez, 13 de enero, el ahora jugador de Xelajú jugó los 90 minutos.
Desde aquel momento (13 de enero de 2024), Jesús López quedó borrado por completo de las convocatorias de Luis Fernando Tena, y fue hasta este lunes 6 de octubre de 2025 que el técnico mexicano llamó de nuevo a López.
Así llega Jesús López
Tras un año y nueve meses de no ser llamado a Selección absoluta y con casi dos años y tres meses de sus últimos minutos defendiendo de forma oficial a la "Bicolor", Jesús López regresa en su mejor momento.
Actualmente es el mejor asistidor de la Copa Centroamericana. De acuerdo a la Concacaf, "Antonio López, es nuevo líder histórico de asistencias. Con dos asistencias ante Sporting San Miguelito (en cuartos de final de la edición 2025), López se convirtió en el máximo asistente histórico del torneo, con un total de 8 pases de gol".
Además, igualó su propio récord de 4 asistencias en una sola edición, lograda en el 2023.
Asimismo, López llega como líder y jugador referente de un Xelajú histórico que está actualmente en semifinales de la Copa Centroamericana 2025, y que tiene la posibilidad de buscar el boleto a la final y soñar con la obtención de la copa. Además, López estará en la Copa de Campeones Concacaf 2026.
Dato: Jesús López debutó con la Selección Nacional de Guatemala un 30 de septiembre frente a México en un duelo amistoso celebrado en el estadio Azteca, hoy llamado estadio Banorte por cuestiones de patrocinio. En total, suma 26 juegos con la Selección Nacional.