 Mundial logra cifra récord de solicitantes de voluntariado
Deportes

Mundial de 2026 logra una cifra récord de solicitantes de voluntariado

El torneo, con 48 selecciones en 16 sedes de tres países, contará con el mayor número de voluntarios en la historia de la FIFA.

Trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA - Grok IA
Trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA / FOTO: Grok IA

El programa de voluntariado para el Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, recibió una cifra récord de solicitudes de más de un millón de personas, una cantidad "superior a cualquier otro acontecimiento deportivo en la historia", según informó este martes la FIFA.

Más de 65 mil voluntarios participarán en el torneo que se jugará del 11 de junio al 19 de julio del próximo año, y a falta de tres días para que se cierre el plazo de inscripción, ya se ha superado el millón de solicitudes.

Contamos con voluntarios de entre 18 y 92 años, desde estudiantes que empiezan su camino hasta jubilados que desean compartir sus conocimientos y experiencias. Es el grupo más diverso del mundo; cada persona tiene una historia que contar", apuntó el suizo Gianni Infantino, presidente de la organización.

Un Mundial más grande requiere más voluntarios

Esta edición del torneo, en la que participarán por primera vez 48 selecciones en 16 ciudades anfitrionas de tres países, será la que tenga más voluntarios de la historia de la FIFA.

Además de la cifra, este martes se inauguró en Nueva York y Nueva Jersey el primero de los doce centros de voluntarios que se utilizarán durante el Mundial.

Mundialista de Brasil anuncia diagnóstico de cáncer

Futbolista internacional de Brasil enfrenta batalla contra el cáncer.

