 Copa Centroamericana: Cuatro jugadores de Xelajú en 11 ideal
Deportes

Copa Centroamericana: Cuatro jugadores de Xelajú en el once ideal

Este día, la Concacaf dio a conocer el once estelar tras las series de cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025.

Jesús López de Xelajú es parte del cuadro de honor de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025
Jesús López de Xelajú es parte del cuadro de honor de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025 / FOTO: Concacaf

Kevin Ruiz, Widvin Tebalán, Jorge Aparicio y Jesús López, del Xelajú M. C., fueron incluidos por la Concacaf dentro del once Ideal de los cuartos de final de la Copa Centroamericana Concacaf 2025, en la cual, el conjunto quetzalteco logró obtener su boleto a las semifinales, instancia en la cual luchará ante el Real España de Honduras por un boleto a la gran final, lugar al cual no ha podido llegar ningún representante nacional en las ediciones pasadas del torneo centroamericano.

Muchos jugadores ofrecieron actuaciones destacadas, pero estos once fueron los que más brillaron en sus respectivas posiciones. Junto a Xelajú, el Olimpia de Honduras también logró meter a cuatro jugadores (Jorge Álvarez, Michael Chirinos, Jorge Benguché y Yustin Arboleda) en el cuadro estelar de Concacaf.

El once lo completa jugadores del Real España (2) y Liga Deportiva Alajuelense (1).

Xelajú conoce fechas y horarios para semifinal ante Real España

La Concacaf oficializó este día los horarios y las fechas de las series semifinales y play-in de Copa Centroamericana 2025.

Los jugadores de Xelajú

  • Kevin Ruiz: Fue uno de los pilares de Xelajú en su clasificación a semifinales, lograda de manera dramática en tiempo extra ante Sporting San Miguelito. Anotó el primer gol de la serie en el partido de ida y, en defensa, sumó cuatro entradas y una intercepción en 210 minutos de juego.
  • Widvin Tebalán: Brindó la asistencia decisiva para el gol de Xelajú en el tiempo extra del partido de vuelta ante Sporting San Miguelito. En defensa, destacó con nueve entradas y cinco intercepciones en 210 minutos.
  • Jorge Aparicio: Fue el equilibrio en el mediocampo del conjunto guatemalteco, disputando los 210 minutos de la serie de cuartos de final y aportando cinco entradas y una intercepción.
  • Jesús López: Tuvo una actuación inspirada en el partido de ida ante Sporting San Miguelito, al asistir los dos goles en la victoria 2-0. También aportó en defensa con cuatro entradas y una intercepción.

Esta fue una inyección motivacional para Jesús López, el asistidor histórico de la Copa Centroamericana, y luego obtuvo su llamado a la Selección Nacional de Guatemala, donde se medirá a Surinam y El Salvador. 

Foto embed
Once ideal de los cuartos de final de Copa Centroamericana 2025 - Concacaf

*Con información de Concacaf. 

