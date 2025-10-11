Cristiano Ronaldo aún no puede superar el récord de Ruiz

Nueve años, un mes y cinco días han pasado desde que Carlos Humberto Ruiz Gutiérrez se colocara en la cima de los máximos anotadores de las eliminatorias mundialistas por arriba de jugadores importantes como de la talla de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Robert Lewandowski.
tuvieron que pasar para que el portugués Cristiano Ronaldo lograra quitarle el récord de máximo goleador en eliminatorias mundialistas al exfutbolista guatemalteco Carlos Ruiz. "CR7" lo logró este sábado 11 de octubre de 2025 tras anotar un gol ante Irlanda durante la jornada 7 de la clasificatoria mundialista de la UEFA, tercera para el elenco luso.
En el estadio José Alvalade de Lisboa, Portugal de Roberto Martínez recibió a Irlanda de Heimir Hallgrímsson, y todas las miradas de Guatemala y el mundo estaban sobre Cristiano Ronaldo ya que con marcar un gol superaría los 39 de Carlos Ruiz y se convertiría en el máximo artillero de las eliminatorias mundialistas que involucran a América (Conmebol y Concacaf), África, Oceanía, Asia y Europa.
Cristiano Ronaldo tuvo dos claras oportunidades para batir el récord del "Pescadito". Primero, una pelota al palo defendido por el portero Caoimhín Kelleher en el 16, que en el remate desaprovechó Bernardo Silva.
Luego, al 75, "CR7" tuvo un penalti, el cual lo ejecutó con un tiro a media altura y al centro de la portería. Pero su remate, lo pudo detener el meta Kelleher con los pies tras lanzarse a su palo derecho.
De esta forma, el partido entre Portugal e Irlanda terminó con triunfo de los lusos 1-0 gracias al tanto de Rúben Neves (90+1), y el récord de Carlos Ruiz sigue vigente, por lo menos hasta el próximo martes donde los portugueses reciban a los húngaros a partir de las 12:45 horas GT siempre en territorio luso.
EL BICHO NO LO PUEDE CELEBRAR?❌ #CR7 tiró el penal al centro y Kelleher tapó el tiro?— ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) October 11, 2025
▶️ Las ??Eliminatorias Europeas por el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/YQ9uqQ0kvI
Tabla de los goleadores históricos de las eliminatorias
- Carlos Ruiz (Guatemala): 39 goles en 47 apariciones / retirado
- Cristiano Ronaldo (Portugal): 39 goles en 50 apariciones
- Lionel Messi (Argentina): 36 goles en 72 apariciones
- Ali Daei (Irán): 35 goles en 51 apariciones / retirado
- Robert Lewandowski (Polonia): 32 goles en 41 partidos
Nueve años con el récord
Carlos Ruiz pasó al frente de la tabla de máximos goleadores de las eliminatorias un 6 de septiembre de 2016 durante el camino a la Copa del Mundo de la FIFA Rusia 2018.
En aquella oportunidad, la Selección de Guatemala recibió en el estadio Nacional a San Vicente y las Granadinas para una victoria de 9-3, donde el "Pescado" logró anotar cinco goles, colocándose al frente de la tabla de goleadores de las eliminatorias.
Lamentablemente para el combinado patrio, aquella victoria fue insuficiente para acceder a la fase final del camino a Rusia 2018 y quedaron eliminados en cuarta ronda. Ese partido también significó el adiós de Carlos Ruiz en Selección Nacional.