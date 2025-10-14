 Alineación de Guatemala para enfrentar a El Salvador
Deportes

Alineación de Guatemala para enfrentar a El Salvador

El técnico Luis Fernando Tena presenta dos variantes en el once titular para enfrentar al combinado salvadoreño.

Compartir:
José Pinto, capitán de la Selección de Guatemala - FFG
José Pinto, capitán de la Selección de Guatemala / FOTO: FFG

El entrenador de la selección de Guatemala, Luis Fernando Tena, definió el once titular con el que buscará un triunfo crucial ante El Salvador en el Estadio Cuscatlán, en San Salvador. Con solo dos cambios respecto al partido anterior contra Surinam, Tena mantiene la mayor parte del equipo con la intención de conservar la solidez defensiva y potenciar las opciones ofensivas. La selección guatemalteca llega al encuentro con la urgencia de sumar de a tres para mantener vivas sus posibilidades de clasificación al Mundial 2026.

Las modificaciones anunciadas se presentan en el mediocampo y la delantera. En el centro del campo, Rodrigo Saravia pasa al banquillo, dando lugar a Rudy Muñoz, quien tuvo minutos como suplente en el duelo previo y ahora tendrá la responsabilidad de liderar la transición y la distribución del juego. En la delantera, Darwin Lom, autor del gol frente a Surinam, iniciará en lugar de Rubio Rubín, buscando aprovechar su momento de confianza y aportar profundidad al ataque guatemalteco.

Once de Guatemala ante El Salvador

El once titular quedó conformado de la siguiente manera: Nicholas Hagen será el portero; la defensa estará integrada por Aaron Herrera, José Pinto, Nicolás Samayoa y José Morales; en el mediocampo jugarán Jonathan Franco, Stheven Robles y Jesús López; mientras que la delantera estará compuesta por Óscar Santis, Rudy Muñoz y Darwin Lom. Este esquema refleja la intención de Tena de mantener un equilibrio entre solidez defensiva y creatividad ofensiva, con jugadores que pueden aportar dinamismo en ambos extremos del campo.

El partido entre Guatemala y El Salvador está programado para iniciar a las 20:00 horas. Ambos equipos llegan con la necesidad de la victoria, conscientes de que cada punto será fundamental en la carrera por la clasificación al Mundial 2026. La expectativa es alta, y el encuentro promete ser intenso, con una afición local que buscará apoyar a El Salvador mientras los visitantes guatemaltecos intentan imponer su juego y consolidar sus aspiraciones mundialistas.

Foto embed
Partido entre Guatemala y El Salvador por las Eliminatorias Mundialistas - Alex Meoño

En Portada

EN VIVO. El Salvador-Guatemala por las Eliminatorias Mundialistas 2026t
Deportes

EN VIVO. El Salvador-Guatemala por las Eliminatorias Mundialistas 2026

10:55 AM, Oct 14
Alineación de Guatemala para enfrentar a El Salvadort
Deportes

Alineación de Guatemala para enfrentar a El Salvador

06:43 PM, Oct 14
Así pronostican salvadoreños y guatemaltecos el clásico centroamericano t
Deportes

Así pronostican salvadoreños y guatemaltecos el clásico centroamericano

06:59 PM, Oct 14
Matan Peleg envía una señal desde Israel antes del partido de Guatemalat
Deportes

Matan Peleg envía una señal desde Israel antes del partido de Guatemala

07:16 PM, Oct 14

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Estados Unidos#liganacionalSeguridad vialLluviasredes socialesEE.UU.Real Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos