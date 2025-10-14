Alineación de Guatemala para enfrentar a El Salvador

El entrenador de la selección de Guatemala, Luis Fernando Tena, definió el once titular con el que buscará un triunfo crucial ante El Salvador en el Estadio Cuscatlán, en San Salvador. Con solo dos cambios respecto al partido anterior contra Surinam, Tena mantiene la mayor parte del equipo con la intención de conservar la solidez defensiva y potenciar las opciones ofensivas. La selección guatemalteca llega al encuentro con la urgencia de sumar de a tres para mantener vivas sus posibilidades de clasificación al Mundial 2026.
Las modificaciones anunciadas se presentan en el mediocampo y la delantera. En el centro del campo, Rodrigo Saravia pasa al banquillo, dando lugar a Rudy Muñoz, quien tuvo minutos como suplente en el duelo previo y ahora tendrá la responsabilidad de liderar la transición y la distribución del juego. En la delantera, Darwin Lom, autor del gol frente a Surinam, iniciará en lugar de Rubio Rubín, buscando aprovechar su momento de confianza y aportar profundidad al ataque guatemalteco.
Once de Guatemala ante El Salvador
El once titular quedó conformado de la siguiente manera: Nicholas Hagen será el portero; la defensa estará integrada por Aaron Herrera, José Pinto, Nicolás Samayoa y José Morales; en el mediocampo jugarán Jonathan Franco, Stheven Robles y Jesús López; mientras que la delantera estará compuesta por Óscar Santis, Rudy Muñoz y Darwin Lom. Este esquema refleja la intención de Tena de mantener un equilibrio entre solidez defensiva y creatividad ofensiva, con jugadores que pueden aportar dinamismo en ambos extremos del campo.
El partido entre Guatemala y El Salvador está programado para iniciar a las 20:00 horas. Ambos equipos llegan con la necesidad de la victoria, conscientes de que cada punto será fundamental en la carrera por la clasificación al Mundial 2026. La expectativa es alta, y el encuentro promete ser intenso, con una afición local que buscará apoyar a El Salvador mientras los visitantes guatemaltecos intentan imponer su juego y consolidar sus aspiraciones mundialistas.