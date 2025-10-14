 Invasión guatemalteca en El Salvador
Invasión guatemalteca en El Salvador: el apoyo incondicional a la Azul y Blanco

Cientos de guatemaltecos viajaron a El Salvador para apoyar a su selección en un crucial duelo eliminatorio rumbo al Mundial 2026.

Cientos de guatemaltecos viajaron a El Salvador para apoyar a su selección en un crucial duelo eliminatorio rumbo al Mundial 2026
Cientos de guatemaltecos viajaron a El Salvador para apoyar a su selección en un crucial duelo eliminatorio rumbo al Mundial 2026. / FOTO: Alex Meoño

La Selección Nacional de Guatemala no estará sola en su visita a El Salvador. Aunque el partido corresponde a la cuarta fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 y se dispute en territorio salvadoreño, cientos de guatemaltecos emprendieron viaje para respaldar a la Azul y Blanco. Desde tempranas horas, las carreteras que conectan ambos países se llenaron de vehículos con banderas azul y blanco, bocinas y cánticos que demuestran la pasión que despierta la selección chapina en sus seguidores.

Algunos aficionados cruzaron la frontera desde el lunes, buscando asegurar su lugar en el histórico Estadio Cuscatlán, mientras que la mayoría partió este mismo día para llegar con tiempo y vivir la previa del encuentro. Entre los hinchas se respira optimismo, esperanza y orgullo, conscientes de que el duelo ante El Salvador puede marcar un antes y un después en las aspiraciones mundialistas del combinado guatemalteco.

Guatemala no jugará sola en El Salvador

Pese a que la Federación Salvadoreña de Fútbol había anunciado que solo se pondrían a disposición 300 boletos para la afición visitante, la realidad es muy distinta. En los alrededores del estadio, se estima que hay varios centenares de guatemaltecos portando camisetas, banderas y pancartas. Su presencia es tan notoria que muchos aficionados locales reconocen el entusiasmo y la entrega de los visitantes, quienes con cánticos y alegría tiñen de azul y blanco parte de las gradas del Cuscatlán.

El encuentro está programado para iniciar a las 20:00 horas y promete ser un choque de alta intensidad. Tanto Guatemala como El Salvador llegan con la necesidad imperiosa de sumar tres puntos, ya que un empate complicaría seriamente sus aspiraciones de avanzar en la clasificación. Sin embargo, más allá del resultado, la masiva presencia de guatemaltecos en suelo salvadoreño confirma una verdad incuestionable: el amor por la selección no conoce fronteras, y cuando juega Guatemala, su gente siempre responde.

