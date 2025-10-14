 Matan Peleg envía mensaje de apoyo a Guatemala
Matan Peleg envía una señal desde Israel antes del partido de Guatemala

El exseleccionado Matan Peleg marca presencia antes del partido de la Azul y Blanco.

Foto: Fedefut
Matan Peleg en un juego con Selección Nacional / FOTO:

A pocas horas del esperado partido entre Guatemala y El Salvador por las eliminatorias mundialistas de la Concacaf, el futbolista guatemalteco Matan Peleg se pronunció en redes sociales para enviar un mensaje de aliento al combinado nacional.

El lateral derecho, quien milita en el fútbol de Israel, compartió una historia en su cuenta de Instagram con la frase "Good luck", acompañada de dos emojis de manos con los dedos cruzados y una bandera de Guatemala ondeando, gesto que rápidamente fue comentado por aficionados guatemaltecos.

Peleg siempre ha mantenido su respaldo hacia la "Azul y Blanco"

Peleg, de 31 años, no fue convocado por el técnico Luis Fernando Tena para esta fase de la eliminatoria, pero ha mantenido su respaldo hacia la "Azul y Blanco" desde la distancia. Este año logró el ascenso con su club, Hapoel Petah Tikva, en la liga israelí, consolidándose como uno de los legionarios con más regularidad en el extranjero.

El defensor ha manifestado en varias ocasiones su deseo de volver a vestir la camiseta nacional. Hace unos meses, escribió en sus redes:

Puedo jugar y estoy sano. Hay cosas que no dependen de mí. Formar parte de la Selección Nacional siempre ha sido el mejor momento de mi carrera. Nunca dije no a la selección. Te quiero mucho y buena suerte para nuestro equipo".

Alineación de Guatemala para enfrentar a El Salvador

El técnico Luis Fernando Tena presenta dos variantes en el once titular para enfrentar al combinado salvadoreño.

Matan Peleg debutó con la Selección Nacional de Guatemala en junio de 2021, durante la gestión de Amarini Villatoro, y sumó seis apariciones con la Bicolor. Bajo la dirección de Luis Fernando Tena disputó un amistoso ante Nicaragua en Estados Unidos, pero desde entonces no ha vuelto a ser considerado.

